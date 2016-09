Videgaray pagó costo político: IP

MEXICALI, Baja California(GH)

y fue una decisión poco apropiada en el contexto actual financiero y económico del país, comentó Coparmex y el economista Enrique Rovirosa Miramontes.La renuncia dees el pago del error del gobierno federal y la visita del candidato norteamericano Donald Trump, señaló Francisco Fiorentini Cañedo.El Presidente de Coparmex Mexicali comentó que el Presidente Enrique Peña Nieto tomó por primera vez después de 4 años, la decisión de cambiar a la gente de su círculo cercano.“El Presidente ya no está dispuesto a pagar él solo el costo político, como lo hizo en casos como la Casa Blanca, las olimpiadas, la fuga de El Chapo”, dijo.El nombramiento de José Antonio Maede Kuribreña a la SHCP y ahora ex secretario de Sedesol, es positiva y se reflejó en la no especulación de los mercados, donde no hubo comportamientos al alza en el tipo de cambio.como economista y abogado y dondepara el presupuesto de egresos de la federación para el 2017.Ante el panorama presupuestal, exhortó al gobierno del estado a implementar un programa de ajuste en gasto corriente porque menos recurso federal significa menos obra pública.“Que apliquen ajuste, así como lo ha hecho la federación quienes ya tuvieron que recortar 5 mil plazas”, comentó.Lo mismo opinó el economista Enrique Rovirosa quien precisó que un recorte federal al gasto público representa menos dinero a la economía.“Representa menos dinamismo a la inversión pública y menor crecimiento económico del país”, señaló., aunque subsana el costo político por la visita del candidato norteamericano Donald Trump, dijo Enrique Rovirosa Miramontes.El presidente del colegio de economistas de Mexicali señaló que con las tres renuncias se cubre la parte política pero no la económica.En tema financiero, la renuncia de Videgaray Caso no es factor para la especulación de los mercados, pero un movimiento político podría generar alza en el tipo de cambio.Además el movimiento del secretario de hacienda, permite al Presidente Enrique Peña Nieto a recuperar parte de la pérdida de confianza y popularidad entre la comunidad, explicó.Los retos del nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Maede Kuribreña, serán controlar el alza de la deuda pública, porque las casas calificadoras podrían volver ajustar a la baja el nivel crediticio del país.Y con ellos afectar la confianza de los inversionistas en el país.El Centro de Estudios Económico del sector privado y el Banco de México emitieron alerta al gobierno federal para que ajustara a la baja el déficit financiero con el que opera.“Por todo lo mencionado, el anuncio era esperado y es lo más razonable, porque no hacerlo sería una irresponsabilidad, considero que fue una respuesta adecuada, esperada y necesaria las renuncias-“, puntualizó Rovirosa Miramontes.Para el 2017 los impactos a analizarse económicamente son los efectos de la elección en Estados Unidos, la decisión del gobierno norteamericano de subir o mantener las tasas de interés.La obligación de México de elevar las tasas de interés si Estados Unidos lo aplica y el reto de no incrementar la deuda pública nacional, señaló Rovirosa Miramontes.Por su parte, el presidente de Coparmex señaló que, ya que Videgaray Caso elevó el gasto federal del 35% al 48% a deuda.Destaca que entre las instrucciones del Presidente, se encuentra no elevar los impuestos existentes, ni crear nuevos, así como generar un superávit financiero donde los egresos no superen los ingresos del país.Además de aplicar ajustes y recortes en las dependencias federales sin afectar al ciudadano.