Niega titular de SEBS que paros afecten a niños

El secretario de Educación y Bienestar Social del Estado, Miguel Ángel Mendoza González, señaló que el ciclo escolar no está en riesgo, pese a las suspensiones de clases que se han llevado a cabo en las últimas semanas en Educación Básica.



“Yo consideraría el ciclo escolar académicamente hablando está en un 95% ó 97%, son trabajos los que se están dejando ahorita, para tener la seguridad de que los muchachos ya aprendieron lo que tuvieron que aprender en el ciclo escolar.



“No lo veo como una pérdida total del ciclo escolar”, indicó el funcionario.



Esto, luego de que la dirigente de la sección 37 del SNTE, María Luisa Gutiérrez Santoyo, precisará que el Sistema Educativo Estatal (SEE) ya estaba solicitando las calificaciones para cierre del ciclo.



El Secretario respondió que en las escuelas que trabajaron bajo el calendario escolar de 185 días, se solicitan las calificaciones antes de que culmine el quinto bimestre para los niños de sexto de primaria y tercero de secundaria, para que puedan obtener su certificado antes e inscribirse en el siguiente nivel escolar.



Agregó que para todos los demás planteles que trabajaron con el calendario de los 200 días, se les solicita hasta finales de junio.



Mendoza González señaló que regularmente el mes de junio es utilizado para reafirmar lo que se enseñó durante el año, dejando las últimas tareas para consolidar todos los conocimientos obtenidos en el ciclo escolar.



Durante los Consejos Técnicos Escolares (CTE) se platicó con los supervisores para que se tomaran las medidas pertinentes para poder recuperar las clases, por lo que se está dejando trabajo extra a los estudiantes.



“En esa parte los maestros están cooperando, están poniéndose de acuerdo porque no están dejando que se afecten a los estudiantes”, expresó el titular de la SEBS.



Sin aplicar descuentos



El Secretario señaló también que aún no han aplicado descuentos a los maestros por la suspensión de labores, puesto que no han incumplido con lo estipulado en la Ley de Trabajo.



“No hemos tomados las medidas de decir que vamos a sancionarlos, porque de alguna manera estamos conscientes de la falta de pago y de ahí que estamos siendo tolerantes para que esta manifestación de ellos tenga la validez que debe tener, es justo el reclamo.



“Lo estamos estudiando sí, lo estamos viendo sí, porque han estado siendo escalonados, y no seguidos como la propia ley te marca, si dejas de acudir a tu centro de trabajo tres días seguidos o cuatro.



“Lo estamos considerando pero todavía no hemos aplicado nada”, puntualizó el funcionario estatal.



Actualmente los trabajos en conjunto con el SNTE son para identificar cuántos son los casos pendientes de pago que hay.



Para que puedan tener una certeza de cuánto sería el recurso que se necesita y después hacer la programación para poderles pagar, refirió Mendoza González.



Explicó que los trámites de interinos con algún rezago de pago, corresponden a casos rechazados o con algún problema de falta de documentación, sin embargo son los que están siendo revisados.



Por otro lado, señaló que el próximo 30 de junio se emitirá la última nómina extraordinaria por 122 millones de pesos para pagar a los maestros interinos que tienen un rezago de este ciclo escolar.



Son alrededor de 56 millones de pesos para la sección 37 y sección 2.