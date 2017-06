Debilidades de NSJP han propiciado inseguridad

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de una obvia oleada de violencia en Baja California, el gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid, responsabilizó al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), calificándolo como una puerta giratoria de delincuentes.



“Tenemos un problema muy serio a nivel nacional y eso no nada más lo dice Kiko Vega, lo decimos todos los gobernadores y muchos más”, expresó el gobernador de Baja California.



Argumentó que el estado tiene un sistema de Justicia muy bueno, que si se pone en una balanza es más lo positivo que lo negativo, pero también tiene sus debilidades, las cuales han propiciado el descontrol de la seguridad.



“El NSJP, es como una puerta giratoria, donde entran y salen los delincuentes una y otra vez, una y otra vez, con esas condiciones ni en Baja California, ni en ningún lugar de México, van a poder contener y resolver la delincuencia”, reveló.



Agregó que en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), dentro de la Comisión de Seguridad Pública, prepararon un paquete y lo entregaron al gobierno federal.



Con la intención de que a la brevedad, de la mano con los legislativos, fortalezcan las acciones que requieren para que vuelvan a meter a la cárcel a los delincuentes, informó el gobernador.



“Si no tenemos eso, en cualquier lugar que estemos, difícilmente vamos a poder hacer el trabajo que uno le quiere entregar a la gente”, aseveró el titular del Poder Ejecutivo.



Hay que resolver el tema del mando mixto y mando único, para la coordinación de las policías nacionales, estatales y municipales, exclamó el gobernador del estado.



Exigió una respuesta pronta a los legisladores en el tema de la ley de Seguridad Interior, ya que necesitan que las fuerzas armadas sepan en donde están parados, tanto en sus derechos y obligaciones.



Esto para que de una manera formalizada y legal puedan combatir la delincuencia, aceptando que es un problema serio en la entidad, añadió que no es un problema único del estado, sino de todo el País.



Señaló que han platicado con especialistas que se dedican a resolver problemas de seguridad pública, lo primero que ellos dicen que es mejor calidad que cantidad, refiriéndose a los elementos policíacos y militares.