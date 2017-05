Urge ayuda para Montse, ingresa a octava cirugía

MEXICALI, Baja California(GH)

Los tumores cancerígenos de Montserrat continúan afectado y deteriorando la salud de la joven que en octubre festejó sus quince años con el club Águilas de Mexicali y su chambelán fue el jugador Luis Juárez, “el Pepón”.



Hace tres semanas volvió a ser internada para recibir la octava cirugía a cerebro abierto, pero en esta ocasión fue más delicado porque parte del cráneo fue retirado desde diciembre para liberar de la presión de los tumores.



De las membranas que naturalmente recubren el cerebro, parte de la Dura Madre fue retirada por infección y se encontraba invadida por el padecimiento.



Al cerrar las capas, que sigue aún sin una parte del cráneo, Montserrat comenzó a drenar líquido y desde hace tres semanas no ha cesado.



“No hay barrera que detenga el líquido y puede caer una infección y no hay nada que proteja el cerebro”, comentó su madre Diana Medina.



El médico cirujano les solicitó una membrana sintética, con la cual el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no cuenta.



La DuraPatch Grande tiene un valor de 38 mil 918 pesos y se suministra desde Tijuana.



Tiene el objetivo de ser una membrana sintética que ocupan colocar esta semana para recubrir el cerebro, retirar las orillas semicicatrizadas por donde depura líquido y volver a generar costuras de cierre.



Montserrat sigue luchando por su vida y contra la batalla del cáncer.



Actualmente se encuentra débil, con poco apetito, la mayor parte del tiempo duerme y presenta problemas de memoria a corto y mediano plazo.



“Le ha afectado la memoria, se regresa a cuando comenzó a estar enferma, presenta olvidos, no puede caminar, no se puede sostener por ella sola, está muy somnolienta y desanimada”; narró su madre.



La niña que comenzó a los 9 años a luchar contra el cáncer, hoy tiene 15 años de edad y se mantiene en la pelea contra los tumores en la clínica 31 del IMSS en el área de oncohematología.



La familia hizo un llamado a la comunidad que tenga la posibilidad de ayudar con recursos para comprar la membrana DuraPatch Grande, que deben de entregarla al seguro el jueves a más tardar.



Quién tenga la disposición puede contactar a la madre directamente, con Diana Medina al celular 6861676910.