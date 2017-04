Un Riverdale oscuro

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

El cómic de Archie da una voltereta en televisión con la serie: La trama inspirada en la historieta de mediados del siglo pasado se adapta a las nuevas generaciones con un estilo muy particular y de suspenso.En la serie se explora las experiencias de los adolescentes, su despertar sexual, conflictos familiares y su cotidianidad, a cargo de un elenco juvenil y experimentado.Los actores de la serie estuvieron de visita en la capital del país promoviendo su estreno en televisión por toda Latinoamérica a través de Warner Channel.Dejando en claro que las historias de los cómics se hicieron para evolucionar y añadir el tinte que le de un punto de atracción a la audiencia, Riverdale, surge de esta forma y con un toque obscuro.KJ Apa (Archie), Lili Reinhart(Betty),Camila Mendes (Verónica), Cole Spouse (Jughead), Madelaine Petsch (Cheryl) y Ashleigh Murray (Jossie) platicaron sobre este estreno y como la segunda temporada está en puerta debido al éxito de la primera en Estados Unidos."El universo de Archie es tan grande y la gente lo conoce de cierta manera, pero en especial en esta serie es único y diferente, resulta riesgoso, pero la gente lo disfruta mucho", comentó KJ Apa, quien apareció en la película "A dogs porpuse".Otra de las apuestas más importantes de esta serie que podría encajar en un thriller de suspenso, es que los adolescentes, quienes son parte del público meta, se sienten identificados con la problemática de los personajes., argumentó Cole Spouse, conocido por ser la estrella infantil de Disney con, además platicó sentirse afortunado por esta oportunidad de trabajo, compartió, no tiene miedo a encasillarse.En completa química y bromas, los seis jóvenes auguraron éxito en Latinoamérica para esta serie, dijeron, el público adolescente se sentirá identificado con algunas situaciones, por ello creen que genera empatía y curiosidad por los aspectos de suspenso que creen, es parte de lo que engancha a la audiencia, entre ello personas mayores."La gente que conocía la historia previamente respeta los personajes, aunque se sorprenden en ocasiones, valoran mucho el contenido de la serie", dijo KJ a los medios de comunicación. "Mi mamá ve la serie y siempre que termina un capítulo me habla por teléfono y se sorprende con lo que pasa, me divierte mucho", agregó Ashleigh Murray.Una escena de la serie.Riverdale26 de abrilmiércoles (21:00 hora centro)La primer temporada disponible en Netflix versión EUEl pueblo tranquilo de Riverdale es sacudido por una terrible noticia: Jason Blossom aparece sin vida y los habitantes del lugar están desconcertados.A la par, los personajes van destapándose como adolescentes y comprendiéndo la vida en camino a la adultez.Archie descubre que su pasión es la música y su eterna enamorada, Betty lo acompaña escuchando sus sueños, la llegada de Verónica al pueblo trae sus pros y contras, ya que ambas hacen que la malévola Cheryl se desconcierte al verlas unidos.Los actores visitaron la Ciudad de México.Jughead o conocido como "Torombolo" en la versión latina, es el mejor amigo de Archie y busca realizar una novela policiaca de todo lo que acontece en Riverdale.Archie Andrews - KJ apaBetty Cooper - Lili ReinhartVeronica Lodge - Camila MendesJughead Jones- Cole SpouseCheryl Blossom- Madelaine PetschJosie McCoy- Ashleigh Murray