Lanzan concurso para emprendimiento juvenil

MEXICALI, Baja California(GH)

El Instituto de la Juventud (Injuven) lanzó una convocatoria que consiste en tres rallys de negocios para el 2017, dirigido a los jóvenes que pretenden emprender un negocio, el ganador obtendrá 10 mil pesos para impulsar su proyecto.



A través de la Casa del Emprendedor es que se abrió la convocatoria estatal, llamada “Dale Ruta”, que consiste en materializar los proyectos que estén en incubación o que les falte la formalidad.



Cada proyecto puede estar conformado por máximo tres personas, entre los 17 y 29 años de edad y deben residir en el estado, declaró el director del Injuven, Manuel García Fonseca, habrá tres equipos que serán los acreedores a un apoyo.



Para el segundo y tercer lugar habrá un premio en especie y los ayudarán a obtener algún recurso de las demás incubadoras aliadas al Injuven, declaró el director García Fonseca.



La fecha límite para enviar los proyectos es el viernes 17 de febrero a las 17:00 horas, los ganadores serán anunciados el día viernes 17 de marzo, precisó el funcionario estatal.



La inscripción es gratuita y se realiza a través de un formulario descargable en www.juventudbc.com, precisó que deberán de enviar un video donde describan el proyecto.



El director García detalló que cualquier giro de negocio puede participar en la convocatoria, ya que han participado joyerías, food trucks, cerveza artesanal, prótesis, entre otros servicios.



Finalmente señaló que este tipo de convocatorias se realizan para evitar que los jóvenes se endeuden con financiamientos bancarios, ya que incluso algunos no son apoyado por no estar dados de alta en hacienda o no tienen antigüedad.