Afectan a estudiantes del ITM altos precios en su cafetería

(GH)

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Mexicali consideran que los alimentos que se ofrecen en la cafetería del campus son caros, y de calidad insuficiente, por lo que piden apoyo a sus autoridades administrativas.



De manera anónima, para evitar posteriores señalamientos, algunos estudiantes expresaron su preocupación por los daños que esto puede provocar, tanto en su salud como en su economía.



Laura, estudiante de quinto semestre de Ingeniería Logística, señaló que desde el inicio del semestre a principios del mes de agosto, los precios del comedor estudiantil cambiaron en su calidad y precio.



“Aparecen cosas en la comida, moscas, cosas blancas, como goma, como masita gruesa, como si tuvieran plástico”, señaló.



La falta de higiene podría ser la causa, de acuerdo con Daniel, también alumno del ITM, quien manifestó haber visto telarañas y bichos en el área de comedor.



“Hemos visto que a varios compañeros les han salido cosas, cabello, moscas, o que les cae mal la comida, como que no tienen higiene o cuidado de los alimentos”, dijo Alexis, de ingeniería industrial.



Del costo de los alimentos, los estudiantes manifestaron que pagarlos, les genera limitaciones en gastos de transporte y suministros diarios. “Somos estudiantes, deberían apoyarnos en lugar de ponernos las cosas caras, como si fuera aeropuerto”, expresó Daniel.



Los estudiantes entrevistados refirieron que los productos cuestan desde 5 y hasta 20 pesos más caros, en comparación con sus precios en tiendas exteriores.



Muchos de ellos han dejado de comprar en su escuela, y salen a buscar alimentos y bebidas en tiendas de la periferia. Otros se han convertido en los proveedores.



La venta de tacos, tamales, galletas, dulces y helados empieza a popularizarse al interior del campus.



Aunque temen que les llamen la atención por vender, quienes lo hacen ven en ello la opción de ayudar a sus compañeros y generar una ganancia económica.



Soluciones





Argumentando la ausencia por trabajo del director del ITM, Javier Ortiz Serrano, tanto la dirección como la coordinación de cafetería se reservaron su versión de los hechos, e impidieron captar imágenes de su interior.



Aunque adelantaron que recientemente se ratificó a la administración que atiende la cafetería, será más adelante cuando emitan un posicionamiento, y den respuesta a la inconformidad estudiantil.



Mientras tanto, los alumnos propusieron como medida primordial, mejorar la higiene del establecimiento.



“Si los precios no pueden bajarse, que nos den buenos productos, que nos den calidad, y si se puede también el sabor”, sugirió Erika, alumna de quinto semestre.



La cuota de cinco pesos que existe por utilizar el horno de microondas, o servilletas, también debería eliminarse, consideraron algunos. “Traigo comida de mi casa para ahorrar, pero de cinco en cinco pesos ya gastamos lo del camión, no tenemos mucho dinero”.



“A veces optamos por compartirnos la soda”, expusieron los jóvenes.



“Sabemos que dan becas para los que duran mucho tiempo en la escuela, hay apoyo, pero que les den comida mala tampoco está bien, mejor que les hagan ahorrar dinero”, fue otra de las opiniones.