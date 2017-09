Recomienda PC estatal retirar campamentos manifestantes

(GH)

La Unidad Estatal de Protección Civil no está facultada para ordenar el desalojo de los campamentos manifestantes que persisten desde hace ocho meses en la Plaza de los Tres Poderes.



Sin embargo, la paraestatal a cargo de Antonio Rosquillas Navarro emitió una recomendación para que quienes ocupan los espacios exteriores del gobierno municipal y de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, desocupen la zona y faciliten la celebración del Día de la Independencia.



El propio titular de Protección Civil explicó que la conglomeración de miles de personas podría ocasionar una evacuación lenta en caso de incendio, falla eléctrica, sismo o cualquier fenómeno natural.



“Sugerimos dejar libres las áreas circundantes a la plaza durante el evento del grito del 15 de septiembre. No habría ninguna objeción para que el mismo 16 en la mañana regresaran”, comentó.



El funcionario detalló que todos los puntos a considerar le fueron presentados a la Secretaría General de Gobierno, para que sea esa instancia la que invite a los integrantes de plantones a retirarse.



“Se trata de un evento multitudinario. Habrá puestos de venta, fuegos pirotécnicos, entonces necesitamos dejar claros todos los lugares donde se instalarán, y las rutas de evacuación, como medidas de seguridad”.



Igualmente reiteró que en todo evento masivo deben tomarse medidas preventivas. En recomendar su implementación concluye la responsabilidad de Protección Civil,



“Únicamente es una recomendación, no tenemos ninguna autoridad para obligar a desalojar una zona. Nosotros no decidimos, pero seguramente tomarán muy en cuenta nuestra recomendación”, señaló.



El coordinador expresó que el gobierno estatal no tiene intenciones de impedir el desarrollo de las manifestaciones, por lo que invitó a atender la petición de desalojo, y posteriormente volver a instaurarlas.