Renuncia de Videgaray es el pago por error: Coparmex Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

La renuncia de Luis Videgaray Caso es el pago del error del gobierno federal y la visita del candidato norteamericano Donald Trump, señaló Francisco Fiorentini Cañedo.El Presidente de Coparmex Mexicali comentó que el Presidente Enrique Peña Nieto tomó por primera vez después de 4 años, la decisión de cambiar a la gente de su circulo cercano.“El Presidente ya no esta dispuesto a pagar él solo el costo político, como lo hizo en casos como la Casa Blanca, las olimpiadas, la fuga de El Chapo”, dijo.El nombramiento de José Antonio Maede Kuribreña a la SHCP y ahora ex secretario de Sedesol, es positiva y se reflejó en la no especulación de los mercados, donde no hubo comportamientos a la alza en el tipo de cambio.Fiorentini Cañedo reconoció el trabajo de Maede Kuribreña como economista y abogado y donde su principal reto será reducir el gasto corriente en 300 mil millones de pesos para el presupuesto de egresos de la federación para el 2017.