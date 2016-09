Podría afectar alza del dólar en insumos del IMSS

MEXICALI, Baja California(GH)

La diversidad del precio de dólar que se ha venido registrando en los últimos meses en México y la volatilidad del mismo podría afectar en la adquisición de los insumos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Así lo precisó el Alonso Óscar Pérez Rico, jefe de Servicios de Prestaciones Médicas del instituto.



Quien explicó que en relación a la compra de insumos tanto de medicamento como de equipo, en este 2016 no ha tenido ninguna afectación porque son compras consolidadas con precios pactados.



“Sin embargo, indirectamente podría afectar en años futuros o nuevos contratos cuando el equipo o el insumo que se tenga que comprar no sean nacionales”.



Sobretodo, dijo, todo aquel que tenga que venir de importación, entonces ahí habría una disparidad, pero por lo pronto los contratos consolidados en México ya están pactados para el resto del este año.



“Sí tendríamos una situación en el 2017 en caso de que el dólar se disparara, con todo el producto no nacional que se compre en equipamiento médico o insumos que se adquieren para producir fármacos”, dijo al respecto el doctor Pérez Rico.



Por ley el Instituto Mexicano del Seguro Social debe adquirir productos con empresas nacionales, refirió el delegado regional en Baja California, Francisco Iván Beltrones Burgos.



Por su parte, el doctor Pérez Rico añadió que “aquí los equipos y medicamentos pueden ser extranjeros pero tienen que ser a través de proveedores nacionales''.



“La procuración de ese equipo sí tendría un factor importante cuando existe disparidad entre el peso y el dólar”, detalló.



EN DATOS



•Para concluir, el jefe de Servicios de Prestaciones Médicas, precisó que para este año se derogaron 72 millones de pesos en equipamiento médico para esta delegación y que en promedio anualmente el recurso oscila entre los 30 a 50 millones de pesos.