Necesario reformar reglamento de control animal

MEXICALI, Baja California(GH)

La iniciativa para reformar el Reglamento Municipal de Control Animal es necesaria ante el incremento de los casos de maltrato y crueldad animal en Mexicali, afirmó la regidora Virginia Noriega Ríos.



La edil priista indicó que la propuesta de Reforma al Reglamento Municipal de Control Animal ya fue presentada en Cabildo y turnada a comisiones conjuntas, encabezadas por la de Gobernación y Legislación.



Señaló que es visible que cada día se incrementa el maltrato animal en Mexicali, pero también la gente está siendo más participativa en la denuncia al maltrato o crueldad a los animales.



Se está detectando el descuido humano hacia las mascotas, agregó, ya que hay muchas personas que tratan a los animales de manera negligente.



No se les da un espacio adecuado, no se les tiene bien cuidados, sin alimento y sin agua, añadió.



Manifestó que hay una necesidad de adecuar el Reglamento para que exista mayor severidad en las sanciones a las personas que tengan a sus mascotas en malas condiciones y que no cumplan con la nueva normatividad.



La propuesta señala la manera correcta en que debe de tenerse a un animal en los domicilios y cómo deben andar en la vía pública, siempre acompañados de una persona mayor de 14 años.



La mascota debe traer un collar y un lazo que no mida menos de 2 metros, además de que aquellos naturales que por su naturaleza requieran portar un bozal.



Otra de las medidas propuestas es que los inspectores de Control Animal puedan rescatar al animal que sea hallado en situación de crueldad o maltrato.



Mencionó que para realizar esta propuesta se tuvieron reuniones con grupos protectores de animales, el propio Centro Municipal de Control Animal y del investigador de la UABC, Luis Tinoco Gracia.