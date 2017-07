Solicitará Gobernador más dinero a Segob para Seguridad en BC

TIJUANA, Baja California(GH)

En la próxima visita del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong a Baja California, a este se le solicitarán mayores recursos económicos para el tema de seguridad.



“El tema principal para el gobernador, las fuerzas armadas, los alcaldes y la sociedad es el de seguridad, es en estos momentos la prioridad que estamos atendiendo todos en el Estado”, declaró el mandatario estatal, Francisco Vega de Lamadrid.



Aunque todavía no existe una fecha confirmada, espera que a más tardar el político priista pise suelo bajacaliforniano para el 15 de julio.



Dijo que el problema que afecta en la frontera es el trasiego de droga hacia Estados Unidos, por lo que pedirá mayor apoyo puntual en la materia, al ser este un tema federal.



“Próximamente se inicia a trabajar en el presupuesto para el próximo año, estoy convencido que el tema de seguridad tiene que seguir fortaleciéndose económicamente, presupuestalmente; no puede disminuir, también para las fuerzas armadas, el ejército, la marina”, manifestó.



Por lo que señaló necesario requerir a los diputados federales y senadores mayores recursos para los municipios al ser estos quienes tienen la responsabilidad de estar al pendiente de la seguridad mientras que la Policía Estatal Preventiva (PEP) es de apoyo.



Únicamente existen 286 agentes de la PEP para todo el Estado, y los ayuntamientos en conjunto más de 7 mil policías.



Inicio de próximo ciclo ?escolar asegurado



En otro orden de ideas, Vega de Lamadrid aseguró que con el acuerdo firmado entre el Estado y los sindicados de maestros el inicio del próximo ciclo escolar está garantizado que iniciará sin ningún retraso.



Invertirán cerca de mil millones de pesos para “depurar” el rezago histórico con el problemas de los jubilados y pensionados.



En este año tendrán como meta liberar a mil docentes para que en los próximos años los números sigan avanzando.



“Hubo un crédito al inicio de la administración que solicitamos, ese no ha sido ejercido en su totalidad, hay un remanente para atender esta situación complicada porque no queremos que nuestros niños no estén en los salones de clase”, puntualizó.