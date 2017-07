Bloquean las familias donación de órganos

MEXICALI, Baja California(GH)

, sin embargo en el 90% de los casos de los donadores fallecidos, las mismas familias se niegan a efectuar el trasplante debido a prejuicios.A nivel nacional la Secretaría de Salud tiene registradas a 538 personas en espera, los casos de Baja California representan el 26% de la lista, según los datos de Flor Agruel Trujillo Narváez, coordinadora de donación de órganos del Hospital General (HG).De las personas que esperan un órgano en el Estado, 115 necesitan un trasplante de riñón y 26 de córneas, en total son 141 pacientes tanto de hospitales públicos y privados, reveló la especialista.En Mexicali la lista de espera es de 28 personas que necesitan córneas, riñones, huesos, piel, tendones, pulmones, corazón e hígado, cada persona donadora, puede salvar hasta ocho más, precisó Agruel.Por situaciones socioculturales no hay intención de la gente para donar en Baja California, desde septiembre del 2013 que se instauró el programa se han hecho 24 trasplantes a través de donadores vivos y cuatro procuraciones.Una procuración de órganos es un protocolo que se activa cuando un donador fallece y sus órganos son trasplantados a quienes están en lista de espera, ya sea en el Estado o en el País.“Los números son bajos en donación, ya que sólo el nosocomio de Mexicali a nivel estatal es el que ha logrado realizar las cuatro procuraciones”, informó la coordinadora.El coordinador del Programa de Trasplantes, Edgar Castillo López, explicó que el pasado martes hicieron dos trasplantes de riñón a través de una procuración.Los pacientes siguen hospitalizados pero se consideraron como un procedimiento exitoso.Los órganos venían de una misma fallecida que en vida manifestó su voluntad de ser donadora de órganos, por lo que a través de la autorización de sus familiares y la canalización de IMSS, fue que logró salvar la vida de dos personas.“Este es un programa que pretende enaltecer al HG en beneficio a la sociedad, sin fines de lucro, con el fin de devolver a la sociedad, los programas de trasplante son escasos a nivel nacional”, mencionó Castillo.Se han hecho cuatro procuraciones, explicó que esto se activa cuando un paciente fallecido, en vida expresó su deseo de donar órganos y los familiares lo aceptan, se efectúa el procedimiento para distribuir los órganos demandados.“La lista de espera es de 28 pacientes en el HG, pueden esperar hasta 14 meses pero en estos dos casos, un paciente tardó nueve años y la segunda paciente tenía dos años en lista de espera”, declaró la doctora Flor.En el HG de Mexicali únicamente hacen trasplantes de riñón, los procedimientos de hueso y piel son a través de convenios con empresas particulares que tienen el respaldo científico para realizar el procedimiento, explicó Castillo.Cuando una persona fallece, se pueden aprovechar sus riñones en el HG, el resto de órganos que sirven se envían al resto del País a los sitios donde los necesiten, señalaron los médicos del HG.Para esto existe una red nacional por parte del Centro Nacional de Trasplantes, cuando hay necesidad de urgencia de un órgano, aparece en el sistema del que forman parte dichos médicos.La Iniciativa Privada también realiza trasplantes, pero su costo asciende de los 350 mil a los 700 mil pesos; en el HG cobran a los pacientes 60 mil pesos, ya que sólo una ampolleta imprescindible para la cirugía vale 40 mil pesos.“Todo esto lo hacemos sin apoyo del Gobierno y no es reclamo, pero hay cero apoyo gubernamental y tenemos el programa más barato para el trasplante de riñón”, comentó Castillo.Caleb Cienfuegos, director del Hospital General; Flor Agruel Trujillo Narváez, coordinadora de donación de órganos del nosocomio, y Edgar Castillo López, coordinador del Programa de Trasplantes.Es necesario concientizar a la ciudadanía, ya que es poca la cultura de donación en vida o fallecimientos, principalmente porque existen mitos y prejuicios, dijo Flor Agruel Trujillo Narváez, coordinadora de donación de órganos del Hospital General.“Las razones por las que el 90% de los familiares se niega a dar su consentimiento para efectuar la donación es el miedo, a cosas como el tráfico de órganos o que dejen morir a las personas para que les quiten órganos”, declaró.Sin el consentimiento de los familiares no se puede realizar el trasplante, por lo que invitó a la población donante, a expresárselo a su familia, para que ellos respeten su deseo.Los padres de edades más grandes son los que se niegan, las procuraciones que se han logrado es porque son padres jóvenes, la principal razón es miedo a que no se le dé un trato adecuado a su familiar o que utilicen los órganos en algo ilícito.Cualquier persona que pretende dar vida a otras personas después de la muerte, puede registrarse a través del portalSe recomienda charlarlo con su familia para que respeten la decisión después de fallecer, señaló la doctora.