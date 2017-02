No procede registro de 4 candidatos: Bentley

MEXICALI, Baja California(GH)

El registro de los cuatros candidatos a la dirigencia sindical de burócratas no es procedente, informó Victoria Bentley Duarte.



La secretaria general del sindicato en Mexicali explicó que el comité ejecutivo estatal sindical se reunió con solo 10 de los 27 integrantes.



Y que los acuerdos presentados no proceden por falta de mayoría y quórum.



Afirmó que el 9 de febrero no habrá elección y que se entregará la dirigencia a Genaro Díaz de la planilla blanca por ser el único candidato registrado.