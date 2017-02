Podría haber observaciones del Orfis por descuento en predial

MEXICALI, Baja California(GH)

El descuento del 15% en el pago del impuesto predial pudiera derivar en una observación por parte del Órgano de Fiscalización Superior de Baja California (Orfis) de no llevarse la ruta jurídica correcta.



Tras las mesas de dialogo celebradas entre Ayuntamiento y manifestantes, se acordó que el descuento del 15% en el predial vigente en enero se aplicaría desde el 7 al 20 de febrero.



La sindico Blanca Villaseñor Pimienta fue cuestionada sobre las posibles repercusiones que esto pudiera traer, declarando que se debía solicitar al Congreso Estatal hacer el cambio por ser una Ley.



No obstante y debido a la situación imperante actualmente, parecía que no iban a alcanzar los tiempos para hacerlo.



Esto pudiera motivar alguna observación de parte del Orfis el próximo año porque se trata de una Ley autorizada por el Congreso, reiteró.



No obstante, indicó que hay observaciones que pudieran ser comprendidas por el propio Orfis considerando el contexto vivido por el Ayuntamiento durante el primer mes del 2017.



“El poder ayudar a la población un poco más, no sé hasta donde pudiera llegar la interpretación que el Orfis pudiera dar a esta decisión”, expresó.



El tesorero Saúl Martínez Carrillo señaló que la implementación del descuento del 15% en el pago de impuesto predial fue revisada jurídicamente y esperaba que no perjudicara en las revisiones que realiza el Orfis.



Se hizo una ruta jurídica y hay que dar cuenta tanto a la Comisión de Hacienda del Cabildo como al Congreso Estatal sobre esta decisión, afirmó.