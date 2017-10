Lamenta PAN salida de Margarita Zavala

MEXICALI, Baja California(GH)



La salida de Margarita Zavala del PAN es lamentable pero el partido es una institución fuerte, declaró Javier Gutiérrez Vidal, presidente del comité directivo municipal en Mexicali.



En el análisis político, detalló que no consideran que el ex presidente de México, Felipe calderón Hinojosa, vaya a renunciar a la militancia de Acción Nacional.



Además porque en cadena nacional radiofónica, Margarita Zavala declaró que no pide a sus seguidores que renuncien al PAN, incluyendo a su esposo.



Gutiérrez Vidal precisó que la aspirante a candidata por la presidencia del país, aún tenía una semana de tiempo para su registro electoral, durante el cual pudo haber dialogado.



Cabe recordar que la ex primera dama acusó con su renuncia que la dirigencia nacional que encabeza Ricardo Anaya no le permitió contender en un proceso democrático al interior del partido.



“Canceló la democracia interna”, dijo en un video difundió en su cuenta oficial de Facebook.