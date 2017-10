Anapromex en conjunto con la autoridad

MEXICALI, Baja California(GH)

El grupo Anapromex se pronunció a favor de colaborar con la autoridad cuando un vehículo con láminas de identificación se encuentre vinculado a un ilícito, ya que cuentan con un padrón de registro de usuarios, informó Fidel Villanueva.



El presidente de la agrupación reiteró que expiden láminas y no placas por un pago único de hasta mil 600 pesos y ya cuentan con más de 12 mil autos afiliados.



Reiteró que para expedir las láminas, solicitan que los autos cuenten con seguro de daños a terceros.



El presidente precisó que el SAT puede decomisar los autos a través de un decreto pero no por operativos aleatorios.



“Cuando quiten los carros vamos por ellos y los recuperamos, no pueden quitarlos, carro que quita hacienda es un carro que recuperamos”, afirmó.