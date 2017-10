Sueltan a 5 delfines para buscar a vaquitas

SAN FELIPE, Baja California(GH)

Un grupo de cinco delfines significan una nueva esperanza para México y el mundo de encontrar y sacar del peligro de extinción a la vaquita marina, que habita exclusivamente en el Alto Golfo de California.Los cinco ejemplares son del tipo nariz de botella, todos originarios de San Diego, Estados Unidos, los cuales fueron otorgados a la Secretaría de Marina por la Armada de dicho País.Estos delfines fueron entrenados por investigadores extranjeros, para detectar y ubicar a la vaquita marina, debido a que se estima que sólo quedan 30 ejemplares en el Mar de Cortés, dificultando en gran medida los avistamientos.El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán, acudió al puerto de San Felipe para recibir a los cinco delfines e inaugurar una nueva base modificada que se pretende sea un santuario para las vaquitas.Recordó que entre las acciones para salvar a la marsopa más pequeña del mundo, se suspendió la pesca durante dos años, además de trabajar con la Secretaría de Pesca, para desarrollar nuevas artes de pesca que no afecten a la vaquita marina.Al día de hoy, se tienen prototipos de prueba de redes de pesca, que estarán funcionando en los siguientes meses, lo cual es un paso para garantizar que las comunidades que sacrificaron su actividad pesquera, puedan reactivar la economía, declaró.Otra de las estrategias para este proyecto es contar con la supervisión y vigilancia efectiva que garantice que no haya pesca ilegal, y así se respeten las leyes definidas, según las autoridades la pesca furtiva de totoaba, ha provocado la disminución de la vaquita.Tienen en San Felipe y Santa Clara un desplegado de cientos de infantes de marina, con aeronaves no tripuladas, añadió que por eso se promovió la inauguración de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima.El último paso de la Semar en el puerto es con el objetivo de controlar y rescatar a la vaquita marina, con el fin de integrarla a un programa de reproducción asistida.Para esto señaló que han convocado a un gran número de expertos de diferentes países, para que les ayuden en la captura, cuidado y reproducción asistida.“El día de hoy es importante porque es el paso que se necesitaba para iniciar el estrategia Vaquita CPR (Conservación, Protección y Recuperación)”, añadió Pacchiano.El equipo de delfines arribó al puerto, los cuales están entrenados y los ayudarán a identificar en donde se encuentran las vaquitas marinas, para que un grupo de científicos y veterinarios las capturen y trasladen a un santuario.El santuario está a punto de terminar su construcción y se encuentra ubicado a escasos kilómetros de la costa del puerto de San Felipe, con la misión de tener a las vaquitas capturadas en un espacio restringido y seguro.Cuando sean puestas en el santuario se pretende desarrollar un método para que puedan aparearse y así aumentar la densidad poblacional, eventualmente serán liberadas, garantizando la supervivencia de la especie.El programa se lleva a cabo entre la Semar y la Armada de Estados Unidos, quienes son los que proporcionaron los delfines que representan una esperanza de salvar a la especie endémica.Estarán comunicando los resultados del proyecto de manera permanente, prometió el titular de la Semarnat, aunque no se prestó a cuestionamientos por parte de la prensa presente en el evento.El almirante Francisco Soberón Sanz, titular federal de la Secretaría de Marina (Semar), comentó que el ciudadano del siglo 21 tiene la oportunidad de entender su entorno y convivir de manera armónica.Declaró que así se atestiguaron dos proyectos con fines ambientales, el plan de conservación de la vaquita marina, con el objetivo de evaluar la factibilidad y en su caso lograr la localización de esta especie en el mar del Alto Golfo de California.En el 2015 la Semar amplió la misión de salvaguardar las vidas humanas, a vigilar y proteger la zona marítima, en especial las áreas protegidas.Cuentan con dos embarcaciones tipo defender, dos motos acuáticas y equipo especializado, desde el mes de abril la estación atendió 66 llamadas de auxilio para embarcaciones en una situación de emergencia.Se han realizado 335 operaciones de mantenimiento del estado de derecho de las zonas marí- timas.Se han sumado 29 estaciones en ambos litorales, el golfo de California tiene ocho estaciones de este tipo.