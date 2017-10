Recomiendan guardar calma ante diagnóstico sobre cáncer

MEXICALI, Baja California(GH)

Ante el impacto de recibir un diagnóstico médico de cáncer, tanto el paciente como sus seres queridos más allegados pueden no saber de qué forma reaccionar, y es válido.



Lo importante es guardar la calma y buscar una guía, que permita llevar el proceso y dar todo el apoyo que se requiere, señaló especialista en terapia familiar, Airam Esther Ríos Leal.



En primer término, para quien tiene el padecimiento es recomendable hablarlo con sus a llegados, y no tratar de ocultar su circunstancia.



“La mejor manera es diciendo el diagnóstico tal y como nos lo comentó el médico, ser honesto.



Eso aumentará la confianza en quienes nos van a apoyar, para que nos acompañen de una manera más adecuada”.



Enfrentarse a una situación médica de esta naturaleza puede ocasionar un profundo miedo en la persona afectada.



Por ello, es importante que vea a los suyos como una red de apoyo, que en todo momento están dispuestos a apoyarle.



“Hay que dejar de lado el temor de convertirse en una carga, y dejarse ayudar”, expresó la terapeuta y coordinadora de programas de atención del Centro Interdisciplinario de Atención Educativa a la Comunidad (Ciaec) de la UABC.



El cáncer, cualquiera que sea su tipo, es un padecimiento que afecta a toda la familia.



“Enterarnos de que alguien a quien queremos tanto ha sido diagnosticado, puede ser difícil incluso de entender”.



Darse la oportunidad de expresar clara y honestamente los sentimientos que se tienen, además de fortalecer los vínculos, favorece el entendimiento entre ambas partes, y los prepara para darle batalla a la enfermedad.



Aportar información y alternativas de qué hacer ante el cáncer puede ser de gran ayuda.



Sin embargo, la de cisión final debe tomarla el afectado directo, con base en toda la información recopilada y sus deseos más honestos.



En ocasiones, la difícil prueba de enfrentar sea la temida enfermedad ocasiona desintegración familiar, o debilitamiento de los vínculos afectivos.



“Es normal que cada miembro de la familia tenga emociones diferentes. Cuando existen distanciamientos después de haberse detectado el cáncer, también influyen las condiciones en las que se encontraba la relación al momento del diagnóstico, especialmente cuando se trata de la pareja”.



Otros factores, como la incertidumbre de no saber cómo actuar, estados depresivos y en general, preocupación, pueden perjudicar la salud y el potencial apoyo que se le pretende dar al ser querido que lo necesita.



Es importante que cada persona profundice en sus emociones, reconozca la etapa que vive, y en el caso de quien enfrenta directamente el proceso, se mantenga lo más saludable y enfocado que le sea posible, para el difícil momento.



En todo caso, consultar a un especialista de la salud emocional, quien podrá dar certezas y la asesoría adecuada para cada situación en particular, por lo que siempre debe considerarse la opción, finalizó la maestra en Terapia Familiar





EL CÁNCER DE MAMA SE PUEDE PREVENIR



• La pronta detección es importante.



• Acude a medicina preventiva de tu hospital para que te enseñen la técnica de autoexploración



• Realiza la autoexploración desde los 20 años.



• Solicita que personal capacitado te realice la exploración de mamas.



• Realízate una mastografía si tienes entre 40 y 69 años de edad



ES MÁS FRECUENTE EL CÁNCER DE MAMA SI



• Tienes antecedentes familiares de cáncer de mama.



• Cuentas con más de 45 años de edad.



• Tienes antecedentes de quistes en el pecho.



• Llegaste a la menopausia después de los 50 años



• Tu primera menstruación fue antes de los 12 años.



• Has utilizado terapia hormonal de reemplazo por más de diez años.



• Te embarazaste por primera vez después de los 30 años.



• No has tenido hijos.