Quedan libres 98% de menores delincuentes

MEXICALI, Baja California(GH)

Casi elson dejados en libertad debido a las bondades de la, afirmó el director de Seguridad Pública Municipal.Alonso Méndez Manuell-Gómez agregó que para que un menor sea internado en un Centro de Tratamiento para Adolescentes, es necesario acreditar que hizo uso de violencia física contra sus víctimas.El titular de la corporación coincidió con las afirmaciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Jorge Armando Vázquez, de exhortar al Congreso de la Unión a incrementar las penas a menores infractores.Dijo que era necesario revisar el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ya que a un año de sus reformas no ha beneficiado en la readaptación ni reinserción de estos jóvenes a la sociedad.Por el contrario, se ha dado un hipergarantismo y protección extrema que de una u otra forma no hace bien ni a los adolescentes ni a la propia sociedad.Comentó que la incidencia de delitos cometidos por jóvenes se ha incrementado, particularmente en el grado de violencia que utilizan al cometerlos.No obstante, afirmó que alrededor del 98% de los adolescentes infractores que son turnados ante la Justicia, salen libres.“Ya no hay un temor a la aplicación de la ley porque saben de la impunidad que gozan”, manifestó.Esto provoca frustración en los agentes de la Policía Municipal cuando hacen la detención, porque después del incidente donde estaba en riesgo la víctima, como se trataba de un menor de edad se le dan todas las protecciones de la ley.Es difícil cumplir con nuestro trabajo con este tipo de legislaciones que no son adecuadas a la realidad, agregó.Méndez Manuell-Gómez indicó que anteriormente las internaciones con penas máximas eran de 10 años por cometer delitos como homicidios, secuestros o violaciones.Con la nueva ley, la penalidad máxima es de 5 años y para que el menor sea internado necesita acreditarse el uso de violencia física de parte del imputado al cometer un robo.“Es decir, tiene que lesionar o privar de la vida a la persona para que pueda ameritar una medida de internamiento, lo que deja en grave riesgo a las víctimas”, expresó.Explicó que esto viene en el Artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el capítulo de Internamientos.Hizo un llamado a la sociedad para atender esta problemática generalizada en todo el Municipio y donde se necesita del trabajo de todos los sectores sociales.Hay “pájaros de cuentas”El titular de Seguridad Pública Municipal señaló que hay infractores que son detenidos en repetidas ocasiones, pero quedan con rapidez en libertad.- Se tienen jóvenes con historial como uno apodado “El Gero”, que cuenta con más de 20 detenciones por robo con violencia a comercio, robo de vehículo o portación de arma de fuego.De estas detenciones, 11 fueron en flagrancia y algunos de estos hechos quedaron videograbados por cámaras de seguridad.Inclusive, durante la última semana de agosto fue asegurado en tres ocasiones por el delito de robo con violencia a comercio, pero actualmente se encuentra en libertad por las bondades de la ley.- “El Pantera”, es un joven que cuenta con un historial mayor a las 20 detenciones por cometer robos con violencia. Actualmente está en internamiento pero recobrará su libertad en enero de 2018.- Dos menores de edad, de 14 y 15 años, respectivamente, que fueron asegurados un viernes por robo a comercio con violencia. Fueron dejados en libertad y para el siguiente lunes fueron detenidos por el mismo delito.Hay quienes consideran que la edad en los adolescentes es un pasaporte a la impunidad.“La duración máxima de las medidas de sanción que se podrá imponer a las personas adolescentes que al momento de la comisión de la conducta tuvieren entre 16 años y menos de 18 años será de cinco años”.“La duración de internamiento podrá ser hasta cinco años en los casos de homicidio calificado, violación tumultuaria, en los casos de secuestro; hechos señalados como delitos en materia de trata de personas y delincuencia organizada”.Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes.