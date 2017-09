"Dreamers" pueden llevar sus casos a Cortes

MEXICALI, Baja California(GH)

Con la cancelación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) conocida como, quedan pocas opciones legales para su protección y permanencia en Estados Unidos, consideró el especialista Carlos Roberto Burrola Figueroa.El también director de Emigraciones Burrola, dijo que la vía que pueden promover loses llevar sus casos a distintas Cortes, en lo individual o colectivamente, para que sea la Justicia la que decida su permanencia en el país.La cancelación del, creada el 15 de junio del 2012, pone en riesgo de deportación a unos 622 mil jóvenes mexicanos que arribaron a Estados Unidos cuando apenas eran unos niños., expresó Burrola Figueroa.Debido a que el DACA está basado en una acción ejecutiva del ex presidente Barak Obama, el ahora presidente Donald Trump, dijo el especialista, tiene las mismas facultades de echarla abajo, y ahora le ha pasado la “papa caliente” al Congreso de Estados Unidos.Sin embargo, Burrola Figueroa explicó que aunque ya no se aceptarán a partir de hoy más aplicaciones para el DACA, los ya inscritos podrán renovar sus permisos hasta antes del 5 de marzo del 2018, con vigencia de 2 años.La administración de Trump dio un plazo de 6 meses al Congreso para que trabaje una ley para estos jóvenes, mientras tanto no se van a revocar permisos vigentes y están sujetos a deportación solamente que hayan cometido algún delito.“Esto nos remonta a cuando Obama quiso instrumentar una ley, pero el Congreso no se puso de acuerdo y bloqueó todas las opciones, el DACA siempre estuvo con alfileres, cualquier acción ejecutiva puede ser cancelada por otro presidente”, precisó.“Aquí los jóvenes tendrían que buscar alternativas (legales) por su tiempo en Estados Unidos, porque ahora pierden protección, empleos, estudios; es un momento triste por la incomprensión de su situación”, dijo.Carlos Roberto Burrola.Luego del anuncio de cancelación del DACA, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los consulados, ofreció apoyo a los cientos de miles de jóvenes que podrían quedar desprotegidos.“El Gobierno Mexicano invariablemente ha expresado que los jóvenes DACA, también conocidos como ‘dreamers’, aportan de manera significativa y cotidiana a la economía, la cultura y la sociedad del país al que llegaron siendo niños”, señala el comunicado.Para precisar sobre los programas o apoyos para los “dreamers” en el Condado Imperial se buscó al cónsul de México en Calexico, Carlos Flores Vizcarra, sin embargo no hubo respuesta al cierre de esta edición.La SER anunció que el Gobierno de México otorgará asistencia consular y legal integral e individualizada a todo “dreamer” mexicano que lo solicite, particularmente en su representación legal.-Bolsa especial de trabajo en México para, a través de los consulados.Programa Crédito Joven paraen Estados Unidos y México.-Oferta de becas en México y otros países.-Acceso a la educación sin trámites innecesarios y revalidación inmediata.-Afiliación al Seguro Popular.El 29 de junio, los fiscales de Texas y otros estados, enviaron una carta al fiscal general, Jeff Sessions, señalando que el programa DACA es ilegal por las mismas razones plasmadas en el Quinto Circuito y otras cortes de Distrito de Estados Unidos.Una situación similar ocurrió con el programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Legales y Residentes Permanentes (DAPA), el cual también ya ha sido cancelado por motivos similares.La carta que recibió Sessions señala que si el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) no rescindía el programa DACA para este 5 de septiembre, los estados buscarían una enmienda contra éste a través de la demanda del DAPA.