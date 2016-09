Mueren en BC por tuberculosis 260 personas

MEXICALI, Baja California(GH)

Baja California cuenta con el primer lugar en casos de tuberculosis a nivel nacional, anualmente mueren 260 personas a causa de la enfermedad en el Estado, según datos de la Secretaría de Salud.



En el año 2016 se han registrado un poco más de 100 defunciones por tuberculosis, pero hasta que no sean dictaminados los datos, éstos aún son preliminares, dijo el director de Isesalud, Rigoberto Isarraraz Hernández.



El secretario de Salud, Guillermo Trejo Dozal, señaló que al año deben brindar tratamiento a 1 mil 700 casos nuevos. Isarraraz Hernández dijo que el Municipio con mayor número de incidencia es Tijuana, quien lidera a nivel nacional, en segundo lugar a nivel estatal es Mexicali.



“El principal motivo de la incidencia es la movilidad de las personas, la migración, la segunda causa es la llegada del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)”, explicó Trejo Dozal.



El 62% de los casos de tuberculosis se reportan en Tijuana, seguido de Mexicali con un 30% del total de afectados, que corresponden a aproximadamente 600 casos nuevos anuales, mencionó Isarraraz.



La incidencia de la tuberculosis ha sido permanente en el Estado, con pocas modificaciones en las estadísticas desde hace años, lo cual es relacionado a un largo tratamiento, mencionó Isarraraz.



Especificó el director de la dependencia de Salud que el 76% de los infectados que sufren de tuberculosis, pasan por el tratamiento con éxito; agregando que el 7% de diabéticos tienen riesgo de padecer la enfermedad.



Trejo aceptó que Isesalud es responsable de los programas para abatir la cifra de la tuberculosis, pero aseguró que hay una cobertura del 100% en la vacunación de infantes para prevenir dicha enfermedad.



Señaló que en administraciones pasadas hubo trabajos binacionales, pero no se ha podido erradicar, por lo que es la asignatura número uno para su periodo de administración en el Sector Salud.



“El principal problema es el abandono del tratamiento y no hemos tenido la habilidad y capacidad de que le den seguimiento, voy a tener que jalar las orejas al responsable del área”, aseveró Trejo.



“Es inaceptable que en esta época, en pleno 2016 sigamos con tantos casos de tuberculosis, es nuestra vergüenza”, enfatizó el titular de la dependencia de Salud.



Anteriormente autoridades de Salud señalaron que el tratamiento en promedio contra la tuberculosis tiene un costo de 2 mil 500 pesos, por lo que la inversión aproximada debe ascender a 4 millones 250 mil pesos.



La sintomatología de la tuberculosis es tos crónica de más de seis semanas y fiebre vespertina, sudores nocturnos y pérdida de peso, se transmite cuando un portador tose, escupe o estornuda.



ADVIERTEN REINGENIERÍA EN SECRETARÍA DE SALUD



La Secretaría de Salud será sometida a un programa de reingeniería con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de recursos humanos y económicos, mencionó el titular de la dependencia Guillermo Trejo Dozal.



El secretario enfatizó que de los 70 mil millones de pesos destinados al Sector Salud a nivel nacional, 1 mil 200 fueron para Baja California, sin embargo el recorte presupuestal le restó 120 millones.



Ante este importante déficit es que deben “apretarse el cinturón”, por lo que el funcionario anunció una serie de acciones que emprenderán para dar un mejor servicio a la población.



Señaló que se evaluará cambiar al personal administrativo a otros departamentos donde sean de mayor utilidad o en su caso despedir a administrativos para contratar operativos, como enfermeras y médicos.

NICOLLE DE LEÓN