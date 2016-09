Tras cirugía desaparecen dolores de cabeza de Monserrat

MEXICALI, Baja California(GH)

Con un sangrado que requirió trasplante de dos plaquetas, descompensación y baja de presión, Montserrat salió de la cirugía con la extirpación del 90% de los tumores cancerígenos en el cerebro con los que lucha desde los 5 años de edad, informó Diana Medina.



La madre de la pequeña comentó que Montse se encuentra en recuperación desde casa, para que en plazo de 20 días sea revisada por un neurólogo.



“Cuando me meten a cirugía me gusta preguntar qué es cada cosa y para qué sirven los aparatos”, comentó Montserrat.



“Recuerdo que cuando me ponen la anestesia me comienzo a sentir que me duermo y ya no me acuerdo de nada…”.



“Al despertar ya estoy en terapia intensiva, me siento mareada y me duele la cabeza”, narró la pequeña.



Y prosiguió diciendo que ahora se siente feliz porque ya se encuentra con su hermana y los dolores de cabeza ya desaparecieron.



Montserrat tiene una incisión en el hemisferio derecho de la cabeza desde la parte frontal hasta la anterior en forma de herradura.



“Yo le dije al doctor que quería hilo rojo para que pareciera una bola de beisbol”, comentó Montserrat, como fiel seguidora de Los Águilas de Mexicali.



Cabe recordar que el caso es de pronóstico médico reservado, delicado y no es candidata a mayor tratamiento de quimioterapia o radiación.



LA PRIMERA CIRUGÍA



Un 28 de agosto pero del 2007, Montserrat enfrentaba su primer cirugía donde la familia en una semana debió juntar 200 mil pesos para la operación.



Con la ayuda de toda la familia y préstamos, consiguieron los recursos para ser internada en una clínica particular porque en aquel año, no existían operaciones a cráneo abierto en el IMSS, comentó la madre Diana Medina.



A partir de la tercera cirugía se comenzó a operar a Montserrat en el IMSS, siendo una atención puntual e informada constantemente, narró la madre.



Actualmente es atendida por el neurólogo Enrique Dávalos y el especial ista part icular en neurología Antonio Bramazco.



EL FUTURO



Montserrat tiene el sueño de realizar sus 15 años el próximo domingo 16 de octubre, pero también vislumbra un futuro como chef profesional en repostería.



“Cuando sea grande pondré mi tienda de repostería que se llame “Moka” por que es mi nombre Montserrat y el de mi hermana Kamila”, comentó.



Uno de sus postres favoritos es el pastel de chocolate y los cups cakes.