Autoridades solicitan ayuda para encontrar a dos personas

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a AMADO GUZMÁN GARCÍA de 46 años de edad.



Familiares residentes de Panuco Veracruz, acudieron a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, para denunciar que desde el pasado mes de noviembre del 2016 perdieron contacto con él y no saben su paradero.



La media filiación de Amado Guzmán es: Estatura aproximada 1.62 metros, tez moreno, complexión delgada, cabello color negro y ojos color negro.



La Procuraduría General de Justicia del Estado solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, llamen al teléfono de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No localizadas, 9044100 ext. 4064, 4029 y 4266 así como al 911.





Otro caso





La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a JOSÉ MARÍA AMBRIZ FERNÁNDEZ de 48 años de edad.



Familiares, acudieron a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, para denunciar que desde el pasado mes de mayo del presente año fue deportado por la garita centro de esta ciudad de Mexicali eso fue lo que le manifestó a uno de sus familiares, sin embargo desde esa fecha no saben nada de él.



La media filiación de José María Ambriz es: Estatura aproximada 1.68 metros, tez moreno claro, complexión regular, cabello entrecano, vestía pantalón de mezclilla color azul, tenis deportivos y camisa a cuadros.



