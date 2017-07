Exigen ONG´s más rigor en veda del Golfo de California

Washington, D. C.(GH)

Como una medida de presión para implementar medidas más rigurosas para la protección de la Vaquita Marina, decenas de ambientalistas se manifestaron este jueves en la Embajada de México en Washington, D. C.



Las organizaciones no gubernamentales retomaron las protestas a pesar de la publicación el pasado viernes de la ampliación de la veda y la prohibición de las redes de enmalle en el hábitat de la Vaquita Marina.



Con carteles en mano y consignas, los ambientalistas exigieron al gobierno mexicano que tome medidas drásticas para salvar a las menos de 30 vaquitas que quedan en el planeta y que se apliquen rigurosamente las leyes para proteger a esta especie.



“Aunque es un bienvenido primer paso, los defensores enfatizaron que la regulación no es suficiente para salvar la vaquita. Las pesquerías que utilizan redes de enmalle para pescar curvina y sierra están exentas de la nueva prohibición”, señala en su posicionamiento.



Más detalles en la edición impredsa