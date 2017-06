Paran maestros hoy y el jueves toman oficinas

MEXICALI, Baja California(GH)

Hoy martes se realizará el octavo paro de labores en las casi 3 mil escuelas públicas de Baja California, para exigir al Gobierno estatal solución a los pagos a maestros interinos y a las jubilaciones.



Los secretarios generales de las dos secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no quitan el dedo del renglón y se van por octava ocasión a la suspensión de clases.



La paralización de actividades es parte del movimiento que los representantes de las secciones 2 y 37 han realizado desde el pasado 9 de mayo, cuando realizaron la primera suspensión de clases.



El paro del servicio educativo surge a raíz de una serie de peticiones que tanto la dirigente de la sección 37, María Luisa Gutiérrez Santoyo, y el de la Sección 2, Mario Aispuro Beltrán, hacen al Gobierno Estatal para que regularice la problemática del magisterio.



Son 969 planteles estatales y mil 651 federalizados donde suspenderán clases en este día.



De ellos, 353 escuelas estatales y 483 federalizadas corresponden a Mexicali, 332 estatales son en Tijuana y 618 federalizadas; en el Municipio de Ensenada son 22 escuelas estatales y 397 federales.



En Tecate se registran 37 planteles que corresponden al Estado y 85 son federales; finalmente en Rosarito hay 25 escuelas estatales y 68 federalizadas.



En total son 598 mil 997 alumnos se quedarán sin clase este día, correspondiendo 232 mil 641 estudiantes estatales y 366 mil 356 federalizados.



Ambas secciones han anunciado desde la semana, que durante la suspensión de hoy los docentes permanecerán en sus centros de trabajo, mientras que el próximo jueves tomarán las oficinas del Sistema Educativo Estatal (SEE) en sus distintas regiones y ubicaciones.



En repetidas ocasiones, Gutiérrez Santoyo ha referido que no cesará el movimiento hasta no obtener una respuesta clara del Gobierno del Estado, para liberar paquetes de jubilaciones eventuales durante el año.



Así como un cambio de clave para los maestros interinos para que éstos puedan recibir su pago quincenalmente.



Están pagos en proceso



Actualmente aún hay pagos pendientes a más de mil 087 trámites de interinatos, correspondientes al periodo de enero a junio.



Luis Armando Carrasco Moreno, subsecretario de Administración y Planeación del Sistema Educativo Estatal, explicó que tales trámites están en la captura y proceso de nómina a efecto de integrarlos al próximo pago del mes de junio.



Dichas gestiones surgieron de trámites rechazados, los cuales no se habían presentado en el Sistema dentro del tiempo establecido para generar las nóminas, explicó el funcionario.

Patricia García.