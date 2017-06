Critica "Kiko" por paro a maestros que sí reciben pago

TIJUANA, Baja California(GH)

Resulta triste ver en paro de labores a profesores que tienen sus pagos al corriente, consideró el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid.



“Entiendo que quienes se sientan afectados y que no les hemos cumplido que ahí estén, pero es complicado porque todos tenemos una gran responsabilidad”, manifestó el Mandatario estatal.



El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 37 tiene programado suspender clases en 480 escuelas de Tijuana hoy y el jueves.



Vega de Lamadrid refirió que se le presiona por una problemática que viene de sexenios pasados.



“Hemos avanzado poco a poco, pero si me piden que lo resuelva en una semana, es imposible. Los maestros, los sindicatos saben de la dificultad y yo mañana no puedo resolverlo”, sostuvo.



El Ejecutivo informó que abordó el tema con titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer y con la Secretaría de Hacienda.



“Estoy haciendo todo lo posible con mis gestorías con el Gobierno Federal para recursos extraordinarios y demás”, dijo.



Además, comentó que empresarios ya se comunicaron con él para exponer la preocupación que existe por el tema.



“Hay mesa de diálogo y estamos trabajando en ello, en temas de jubilaciones ya hemos avanzado, creo que en marzo en 70, en abril, luego mayo 80 y demás”, especificó.



“Hemos cubierto gran parte de lo que es el tema de los interinos, ya llevamos 85 en la primera parte, ya completamos 105 millones, hay una nómina extraordinaria que se está revisando, ya se revisó mucho y ya se está pagando”, añadió.



Vega de Lamadrid aseveró que los niños y jóvenes necesitan estar las escuelas.