Interpone ex Alcalde recurso de revisión

MEXICALI, Baja California(GH)

Tras la negativa de un amparo a la vinculación a proceso por los delitos de abuso de autoridad, el ex alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla interpuso un recurso de revisión, buscando dar marcha atrás al avance del proceso penal.



Aunque no existe fecha definida para la resolución de este recurso, el plazo de investigación ya ha concluido y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) continúa con el proceso y ya ha buscado la fecha para una audiencia intermedia.



Fernando Ramírez Amador comentó que presentarán diversas evidencias para responsabilizar al ex Alcalde de abuso de autoridad, delito que, de acuerdo al Código Penal, contempla penas de 2 a 8 años de prisión.



El delito que se le imputó y se le investiga es el de abuso de autoridad al no enterar las cuotas de seguridad social de los trabajadores del Ayuntamiento ante el Issstecali, los cuales presuntamente usó para cubrir otros gastos operativos del municipio.



Existe la posibilidad, dijo Ramírez Amador, que de ser sentenciado el ex alcalde, tenga que pagar la reparación del daño, es decir, las cuotas no enteradas, que ascienden a más de 500 millones de pesos.



La audiencia intermedia del caso sería una vez resuelto el recurso de revisión, por la vinculación a proceso ocurrida el pasado mes de noviembre de 2016, bajo la Causa Penal 768/2015 y NUC 02-2013-20238.



El 10 de abril de este año, la defensa de Pérez Tejada Padilla presentó un amparo, el cual le fue negado por la Justicia Federal el 10 de mayo pasado, de acuerdo a los registros del Poder Judicial del Estado.