Enfermería, una profesión que implica sacrificios

MEXICALI, Baja California(GH)

La Enfermería en Baja California es una disciplina que implica sacrificios que muchas veces no son remunerados, sin embargoPara, su cometido en la vida es salvaguardar a los pacientes, incluso arriesgando su propia vida, como ya lo ha demostrado en episodios de contingencias a lo largo de sus 26 años de servicio.Actualmente es jefa del Servicio de neonatología del Hospital Materno Infantil, pero anteriormente laboró en el Hospital General, aun durante el terremoto del 2010.Carmen señaló quepara reintegrarse a su familia.El reto más grande es la capacitación de las nuevas generaciones, sobre todo en el sentido de fomentarles la vocación y el amor que ella siente por la enfermería con el fin de que los bebés de su área tengan el mejor trato.“A veces llegan bebés con muy poco peso, es hermoso que con dedicación se vaya sin complicaciones y problemas neurológicos”, declaró la enfermera Carmen, quien trabaja en el turno nocturno del nosocomio.“En el terremoto del año 2010 salí el domingo de guardia, cuando ocurrió, varios se reincorporaron rápidamente a la contingencia pues es una obligación de los enfermeros, sin embargo hubo otros que el terror no les permitió seguir trabajando”, relató Carmen.Una de las valientes enfermeras que se quedó en el Hospital General fue Carmen, a pesar de las réplicas y la inseguridad del inmueble, veló toda la noche por los pacientes más delicados.“Seguían las réplicas y no teníamos el servicio bien integrado, debíamos maniobrar varias cosas para que los pacientes no se agravaran, ya que sólo se quedaron los que estaban bajo ventilación mecánica”, compartió.“Dentro del edificio si llegué a pensar en la muerte, pero sobretodo hay que salvaguardar la vida de los pacientes, ese es nuestro desempeño, nuestro cometido”, declaró.“Desde los inicios siempre ha contado con un buen equipo, el mérito no es nada más de uno, hasta la actualidad el resto de enfermeros y enfermeras, somos más que un equipo, somos una familia”, concluyó.En el marco de la celebración a los enfermeros de la secretaría de Salud, la líder sindical, Virginia Noriega, dijo que los enfermeros más que necesitar flores, necesitan tranquilidad en su empleo.Esto debido a que del trabajo del gremio depende la salud de las personas, por lo que aseguró que necesitan más que palabras, denunciando que tienen meses con desabasto de insumos y medicamentos en los hospitales.“Los enfermeros cuando salen a las unidades enfrentan la realidad y ya están cansados del desabasto de las unidades hospitalarias, del no hay, no hay y no hay, muchas veces tenemos que poner de nuestro bolsillo para comprar inclusive cubre bocas”, aseveró.El secretario de Salud, Guillermo Trejo Dozal, reveló que hay un déficit de 200 enfermeros en el Estado, reiterando la importancia de su labor en el Sector Salud en el marco del día de las enfermeras a nivel nacional.El festejo se lleva a cabo cada 6 de enero en México, Trejo Dozal aclaró que en el estado hay 6 mil 873 enfermeros, de las cuales 2 mil 085 pertenecen a la Secretaría de Salud.El Sector Salud festejó a las enfermeras por su día.Señaló que las enfermeras son el pilar y espíritu de las clínicas, siendo las personas que están a un lado cuando se padece una enfermedad, por lo que deben de estar muy bien capacitadas en aspectos técnicos, éticos y cuestiones espirituales.El titular de la dependencia de salud, agregó que tienen pronosticado un aumento en la contratación de enfermeras y enfermeros por la apertura de nuevas clínicas en Baja California.