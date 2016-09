Afirma alcalde que deudas serán subsanadas

MEXICALI, Baja California(GH)

El ayuntamiento de Mexicali registra retraso en el pago de la cuenta corriente de Issstecali y de dos mensualidades a la línea de crédito de corto plazo, pero todo será subsanado, informó el presidente municipal.



Jaime Rafael Díaz Ochoa afirmó que el crédito a corto plazo registra un rezago de 76 millones de pesos.



El abono del 1 de agosto por 38 millones de pesos y el del 1 de septiembre por 38 mil lones de pesos que no han sido solventados.



“Estamos por liquidar eso en los siguientes 4 o 5 días, no va a arder Troya, es solo cuestión de flujo, ya se abonó parcialmente algunos de ellos, y sí se generará algunos intereses, pero también va en función del flujo disponible”, precisó Díaz Ochoa.



En tema de Issstecali, confirmó que hay retraso en el pago de la cuenta corriente pero que en los restantes 90 días de administración quedará subsanado.



“No vamos a dejar ningún compromiso ante Issstecali de la cuenta corriente- estamos atorados algunos días pero se va ir cubriendo por cuestión de f lujo”, precisó.



De manera extra oficial se informó que la deuda ascendía a más de 100 millones de pesos por retraso de entre 3 y 4 catorcenas no pagadas.



DAN AVISO A INSTITUCIONES FINANCIERAS



Se ha informado a las instituciones financieras que la deuda de créditos a corto plazo será pagada de manera extemporánea, indicó el tesorero municipal, Rogelio Pineda Meléndez.



El funcionario señaló que este problema se debe a la falta de flujo y que actualmente se deben alrededor de 38 millones de pesos.



Puntualizó que el adeudo era de créditos a corto plazo otorgados por dos instituciones financieras, Interacciones y Banco del Bajío, con quienes se tuvo un dialogo sobre el retraso en el pago.



Por esto se realizó un oficio con ellos desde hace 3 semanas, dijo, donde se solicitaba la autorización para pagarse de manera extemporánea.