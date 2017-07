Taxi seguro despidió a chofer que participó en agresión

MEXICALI, Baja California(GH)

La empresa Taxi Seguro Mexicali despidió al chofer que fue captado en vídeo dañando el vehículo de un ciudadano y liándose a golpes sobre calzada Independencia



La mañana del miércoles comenzó a circular un vídeo en redes sociales, donde se ve al chofer una unidad de taxi de la empresa “Taxi Seguro Mexicali” con número económico 1256 atacando a otro conductor.



La agresión se suscitó sobre calzada Independencia y Calzada de los Presidentes, presumiéndose que fue derivada que el pick up blanco del ciudadano no le permitió el paso en la vialidad.



En el vídeo se ve como el taxista se baja de su unidad y se acerca al vehículo del conductor, comenzando a golpearlo con un objeto hasta que logra romper uno de los vidrios.



Tras esto, el ciudadano baja del vehículo y comienza a ser golpeado por el taxista, derivando en un enfrentamiento a golpes en plena calle entre ambos sujetos.



La empresa Taxi Seguro Mexicali emitió un comunicado a través de su red social Facebook, dirigido a sus clientes y a la ciudadanía en general.



En el escrito, señala que reprueban rotundamente el actuar agresivo del chofer de la unidad 1256 y que no permitirán que ese caso se repita.



La Dirección Operativa del Sistema Municipal del Transporte (Simutra) informó que para ejercer acciones contra el chofer era necesario tener una denuncia de parte de la persona afectada.



Se explicó que como la persona no era usuario de la unidad de taxi o no se le estaba prestando un servicio, no se podía intervenir directamente hasta que existiera una queja dentro del Sistema.