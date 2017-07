Centenas acuden a módulos de atención de Preparatorias

MEXICALI, Baja California(GH)

Como parte del proceso de inscripción para Preparatorias, centenas de personas han acudido al módulo de atención ciudadana para aclarar las quejas e inconformidades de los aspirantes a estudiar el bachillerato en Mexicali.



Desde el pasado lunes hasta hoy miércoles, se han atendido de 350 a 400 personas por día.



Donde las principales atenciones derivan en aspirantes que no quedaron en ninguna de sus tres opciones o no fueron seleccionados en los planteles donde presentaron su examen de admisión.



La joven Katia Espinoza Martínez acudió al módulo para pedir una aclaración sobre su situación al momento de enterarse que no quedó seleccionada en el plantel que realizó su examen de admisión, pese a ser una alumna con excelente promedio.



“Quería ver mi porcentaje en el Vasconcelos (Cobach), pues no tuve la oportunidad, pareciera que hicieron al azar las cosas y yo sí estoy poquito molesta porque mi porcentaje de calificación es buena”.



“Pero no quede y algunos que fueron reprobados ellos sí pudieron quedar y estoy molesta”.



Explicó que como parte de la estrategia del SEE es ofrecerles la oportunidad poder estudiar en una preparatoria particular, entregándole una beca que cubre la cuota de los tres años.



