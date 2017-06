Da Coparmex postura ante paro de maestros

(GH)

Ante la afectación a cientos de miles de estudiantes de educación básica por paros escalonados del servicio de parte de las secciones 2 y 37 del SNTE, el sector empresarial, a través de Coparmex Mexicali plantea lo siguiente:



Primero: Se entiende y comparte la imperiosa necesidad de que el gobierno pague salarios de interinos y derechos de pensionados con mayor celeridad, como también que las autoridades cumplan normas para que esos pagos estén plenamente justificados.





Segundo: El conflicto actual tiene origen administrativo; no se ha resuelto en la mesa de negociaciones entre gobierno y magisterio, como tampoco en las reuniones informativas entre funcionarios de gobierno, diputados que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso del Estado y los líderes.



Ante la falta de resultados, Coparmex solicita a la Jucopo permita su participación en esa mesa de información y probable negociación a través de la Coalición para la Participación Social en la Educación (Copase), donde hay representados decenas de organismos no gubernamentales, para observar los mecanismos de consenso y también la oportunidad de proponer medidas alternativas de solución al problema magisterial.



Tercero: Aclarar, el sector educativo, la versión de que partidas extraordinarias del ramo 28 de parte del gobierno federal han podido utilizarse para cubrir adeudos al magisterio y ante la desinformación al respecto se transparente el uso de esos recursos.



Cuarto: Es legalmente improcedente que las secciones 2 y 37 del SNTE convoquen a paro a personal que recibe puntualmente sus pagos y prestaciones, es decir, no hay justificación de suspender el servicio educativo para manifestar de esa manera solidaridad a quienes sí tienen derecho legítimo de luchar por sus pagos.



Quinto: El gobierno del estado está obligado a mantener vigente el estado de derecho; la amenaza sindical de tomar instalaciones de SEBS e ISEP el próximo jueves 8 de junio, representa el aviso previo de incurrir en un delito penado por la ley, por lo que sin recurrir a la confrontación con la fuerza pública como pudiera estarse provocando a la autoridad estatal, ésta lleve hasta sus últimas consecuencias legales a quienes se apoderen de instalaciones impidiendo, con ello, que el sector resuelva con mayor prontitud los pagos que se exigen.



Sexto: Se exhorta al magisterio a evitar más paros porque el mayor daño recae en los alumnos, en nadie más. Se reconoce que la problemática actual es herencia de administraciones y liderazgos en el magisterio anteriores que no supieron o no quisieron corregir sistemas obsoletos que ahora presionan sin precedente las finanzas del gobierno estatal sin considerar el magisterio la imperiosa necesidad de que el apoyo del gobierno federal fluya al sector educativo sin contratiempo.