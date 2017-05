Ilegal cobrar consumo mínimo o reservaciones: Profeco

MEXICALI, Baja California(GH)

Para vigilar precios a la vista, respeto de promociones y no cobros por reservaciones de mesas o consumo mínimo, se realizará un operativo federal de vigilancia.



La Procuraduría Federal del Consumidor en Mexicali que dirige Rosa Isela Dávalos Méndez, anunció que del 8 al 10 de mayo se activa el operativo por el día de las madres.



Explicó que la oferta y la demanda se encuentran en una economía libre, por lo que no se regulan los incrementos de precios, y exhortó a la comunidad a elegir, comparar y buscar las mejores opciones y ofertas.



Los establecimientos que se vigilarán serán todos aquellos que vendan regalos, flores y comida, así como tiendas departamentales.



Se revisará el etiquetado, requisitos de venta de los productos, precios a la vista, el respetar las promociones anunciadas y que no se discrimine a ningún consumidor por derecho de admisión, reservación de mesa o consumo mínimo obligado.



Destacó que es ilegal y que se puede denunciar a Profeco al 018004688722 o en Mexicali al 5573084 y 85.