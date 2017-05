Bárbara Faz quiere dejar huella

MEXICALI, Baja California(GH)

Bárbara Faz es una cantante decidida en su profesión, alegre y convencida de que el pop puede reinventarse, ya que sin duda asegura que escribir canciones no es fácil y sobre todo transmitirlas.



La cantante, quien ha estado en escenarios donde han cantado Ha Ash, Nicho Hinojosa, y otros intérpretes, se encuentra aprovechando cada oportunidad que se presente, para que la gente conozca su propuesta y que descubran totalmente que canta con el corazón a través de sus composiciones.



“La música es lo que más me gusta hacer, me encanta estar arriba de un escenario, quiero llegar más allá y quiero hacer canciones en ingles y algún día triunfar en Estados Unidos”, dijo en entrevista.



Asidua fan de las primeras creaciones de Shakira en los noventas o de Kelly Clarkson, la intérprete, de 26 años, dijo sentirse emocionada por ver a su cantante favorito Cristian Castro y cantar momentos antes que él en el Palenque del FEX esta noche. Desde que tenía 10 años tiene la inspiración de cantar y escribir.



Su lado creativo no solamente la ha acompañado en la música, ya que de profesión es comunicóloga y ha trabajado en el vecino país en agencias de páginas web cosechando su creatividad.



“Me falta mucho por aprender, quiero estar en un escenario y acostumbrarme al hablarle a 10 mil personas, es parte de mi superación personal este proyecto”, compartió.



Actualmente se deja acompañar del cantautor mexicalense Michell Solís con su proyecto Serravalle, componen y cantan juntos en ocasiones, asegura además que le encanta la interacción entre ambos.



De hecho, el sencillo que promueve se llama “Reloj” de la autoría de Solís y que actualmente esta sonando en los 40 Principales y en sus redes sociales, plataformas y canal de youtube.



Bárbara dice ser tan espontánea, que le compuso una canción a su perro y por ello considera que para transmitir lo que significa cada canción no hay limites, comparte que ama a los animales y están contemplados entre sus planes con la música.