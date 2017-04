Inspecciona INAMI tripulación de Sea Shepherd

MEXICALI, Baja California(GH)

Personal del Instituto Nacional de Migración (INAMI) abordó este miércoles por la mañana los buques Sam Simon y Farley Mowat para revisar su estatus migratorio en el país.



Aunque el INAMI está facultado para hacerlo en cualquier momento, en esta ocasión se realizó para dar certeza a inquietudes de algunos líderes del sector pesquero, dijo el delegado en Baja California, Rodulfo Figueroa Pacheco.



Los elementos abordaron los buques con apoyo de la Secretaría de Marina y solicitaron la documentación migratoria de los ambientalistas, personal del barco y voluntarios que se encuentran en aguas mexicanas.



Figueroa Pacheco señaló que no se encontró ninguna irregularidad con el personal que se encuentra en ambos buques y que todos los documentos se encontraban vigentes y en regla.



Señaló que su estancia en México se permite a través de un permiso de estancia no mayor a 180 días para realizar actividades no remuneradas, es decir, que no se les paga por alguien en México.



