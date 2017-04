Esperan 2 mil turistas en San Pedro Mártir

MEXICALI, Baja California(GH)

La Secretaría de Protección al Ambiente anunció el operativo de seguridad que llevarán a cabo durante Semana Santa para resguardar la Sierra San Pedro Martir, por ser un sitio protegido.



La secretaria Thelma Castañeda Custodio, exhortó a la comunidad a no provocar incendios y generar basura, pues según el histórico del parque, estos problemas son más reiterados durante esta temporada vacacional.



Insistió en que la comunidad tome las medidas preventivas necesarias, pues la Sierra es un lugar donde no hay tiendas o mercados, incluso antes de subirla, además no hay señal de celulares.



Dijo que esperan alrededor de 2 mil visitantes durante el 13 al 16 de abril, precisando que habrá guarda parques para asesorar en las actividades, vigilar que no haya disturbios y cuidar a los viajeros.