Vivir solo y en las sombras

MEXICALI, Baja California(GH)

Sin poder ver y dependiendo enteramente de quien acuda a ayudarle para comer y cambiarse, es como pasa los días Felipe Villalobos Castillo, en un cuarto de su casa en el fraccionamiento Las Palomas, al Poniente de la ciudad.



Conocido como “Manny”, don Felipe se encuentra próximo a cumplir los 100 años el próximo mes de octubre, pero la edad y las enfermedades ya han hecho mella en su independencia y hoy más que nunca requiere de cuidados.



Ramona Martínez, de 70 años y con discapacidad motora, se ha hecho cargo de él durante varios años, visitándolo diariamente, cocinándole y limpiando su casa, pero ahora la salud también le comienza a cobrar factura.



Al estar solo la mayor parte del tiempo en su casa sobre la avenida Habaneras, y ahora sin poder ver, “Manny” ha sido víctima de robos, de personas que entran a su casa y se han llevado cosas, sin que él pueda impedirlo.



“Se me ha desaparecido ropa, cosita que tengo, pero pues qué hago”, dice en tono optimista, al aceptar su discapacidad y la dependencia que ahora tiene con vecinos y Ramona.



Felipe es jubilado y al mes recibe una pensión mínima, equivalente a menos de 50 pesos diarios por parte del IMSS, asegura. “Yo puedo darle eso al asilo que me reciba, para pagarlo”, comenta, al expresar sus intenciones de, finalmente, buscar ayuda en un asilo para adultos mayores.



Originario de Santa Rosalía, Baja California Sur, Felipe llegó a Mexicali en 1934, recuerda. Se casó en 1957 con Francisca Flores Hernández, Paquita, quien murió en 1988 de cáncer. Sus dos hijastros murieron en accidentes y no pudo procrear propios.



