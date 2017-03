Circo en familia

MEXICALI, Baja California(GH)

AL DETALLE



Familias completas de acróbatas y malabaristas componen al Circo Barley, ofreciendo una opción más de entretenimiento en Mexicali.El show estará en la ciudad por una breve temporada con los números y rutinas clásicos en los actos circenses, ya que quieren rescatar todas estas tradiciones que se cultivaron a través del tiempo.Con un espectáculo que puede ser contemplado por toda la familia sin chistes para adultos y con humor blanco, los integrantes del circo esperan a los cachanillas en sus instalaciones, esto lo dieron a conocer en una demostración a los medios de comunicación.Omar Vivas Ayala, director artístico del circo platicó a este periódico que cuentan con la participación de acróbatas y talentos de otros países, que además han destacado en importantes festivales circenses alrededor del globo.“Barley circo ha rescatado esa parte de los espectáculos de antaño, como el sube y baja donde se hacen acrobacias, la hamaca donde una persona vuela por más de 15 metros de altura, el globo de la muerte donde tenemos al motociclista más joven en un acto que los sorprenderá sin duda.“Los mantendremos al filo de la butaca, en sí no hay un protagonista en especifico como una botarga o un persona, en sí, todos somos los protagonistas que encabezamos este show y lo hacemos así porqué hay calidad en el espectáculo”, compartió Vivas Ayala.A raíz de que muchos circos han cerrado por la ley que impide tener animales en los espectáculos, en el Circo Barley no hay impedimento para que las funciones continúen aseguraron, ya que no cuentan con animales pero el atractivo principal es el talento de los acróbatas y los payasos.Otro de los retos a los que se enfrentan es al público infantil que es mucho más exigente en este tiempo, compartieron que eso no los asusta ya que cuentan con diversión suficiente para ellos y sus papás, hasta para los más exigentes.Las ventajas de asistir al circo se ven reflejadas desde que el espectador quiere adquirir su boleto, ya que cuentan con una dinámica para comprar a través de Facebook, incluso con mejores precios.Además, el Circo Barley apoya buenas causas ya que las personas con discapacidad pueden entrar gratis en todas sus funciones, compartieron, buscan que más personas vean su espectáculo y lo recomienden.CIRCO BARLEYUbicación: frente a Plaza CachanillaFunciones: Lunes a domingoHorarios: 18:00 y 20:30Domingos: 16:00 horas-----------------Niños pagan 50 pesos en cualquier localidad (2 a 10 años)Palco 250Butaca 150General 130Palco 300Butaca 200General 150Personas con capacidades diferentes entran gratis