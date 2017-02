Divertida fusión de talentos

MEXICALI, Baja California(GH)

Una combinación de creatividad y camaradería reflejaron sobre el escenario Omar Chaparro y Adrián Uribe en su presentación y constataron que son ¡Imparables!El show fue pensado para que cada personaje brillará por si mismo y en divertidos duetos, dando inicio a partir de las 22:10 horas, previamente los integrantes de Somos Tres armonizaron con sus melodías a la concurrencia.Una estruendosa introducción con un video proyectado sobre una pantalla en el escenario, anticipó la llegada del dueto de amigos y "compadres".Con sonido envolvente y luces se recibió a Omar Chaparro y Adrián Uribe quienes dieron la sorpresa al entrar por la misma puerta donde entró el público momentos antes.Con un breve intro musical interpretado por ambos con la canción "Agarrense de las manos" saludaron al público y éste respondió con aplausos y coros.Vestidos con elegantes trajes y enérgica actitud que siempre los caracteriza, dieron iniciado el show que mas que ser una competencia por quien sería el mejor de la noche, fue una demostración de su química y sólida amistad.La primera batalla fue "Carmelo" vs "Yahairo", por un lado un indiscreto mesero interpretado por Uribe y Chaparro, con un excéntrico joven deportista que lleva siempre un pantalón con un parche de "Hello Kitty", ambos dieron una bienvenida con chistes picantes poniendo en ambiente a los alrededor de 4 mil personas.La pantalla en el escenario proyectaba algunos "sketches" de ambos mientras se metían al camerino a cambiarse, los asistentes no tuvieron ni un descanso de carcajadas entre ellos destacó el video de unos ancianitos muy "peleoneros".La lista de personajes continuó, entre ellos "Poncho Aurelio", "El Vítor", además de un hombre bragado ranchero interpretado por Omar quien guardó casi para el final a la controvertida "Licenciada Pamela Juanjo Lee Jones".La política del país fue mencionada a través de los romances de la "Filantropa, pedagoga, artista" quien hasta con Enrique Peña Nieto , Javier Duarte, Felipe Calderón y "Kiko" Vega tuvo sus anécdotas. Los presentes agradecieron este segmento que los hizo reír de forma particular.La batalla final y después de haber escuchado a Omar Chaparro interpretar "El Rey" y Adrián cantando canciones de Alberto Vázquez, se sometieron a una batalla con trajes de luchadores de Sumo, para demostrar quien era el mejor.Finalmente el público decidió que los dos eran los mejores al regalarles su aplauso por tantas risas y disfrute esa noche.