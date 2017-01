Bloquean dos gasolineras

MEXICALI, Baja California(GH)

Un grupo de 30 personas bloquearon los accesos de dos gasolineras por la noche del jueves en manifestación contra el alza al precio de la gasolina.



Con cartulinas que señalaban “no a los gasolinazos”, bloquearon la estación ubicada en Lázaro Cárdenas con la intersección de la carretera a Santa Isabel-Progreso.



Por espacio de una hora se mantuvo el bloqueo, donde una camioneta burló la valla de autos e intentó cargar gasolina pero los empleados le negaron el servicio.



“Que baje la gasolina, al predial, al agua y la luz, ya no podemos con esto que nos están haciendo, mientras que el sueldo nos sube dos pesos y no es justo, no estamos de acuerdo”, comentó una de las manifestantes.



Los ciudadanos pedían a los automovilistas que circulaban por la zona a que se detuvieran y se unieran a la manifestación.



Al finalizar el bloqueo el grupo creció de 7 manifestantes a 30 ciudadanos.



Después se trasladaron a la estación de Calle Refugio y Lázaro Cárdenas donde había personas haciendo fila para cargar gasolina, pero se les impidió y fueron retiradas.



Los autos cerraron las salidas y entradas de la gasolinera y los empleados de la estación se retiraron a la oficina.



