Plantón en Planta de Pemex en Mexicali continúa

MEXICALI, Baja California(GH)

Ciudadanos inconformes continúan plantados en la entrada de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex en colonia La Rosita, a la espera de que se les de una solución en el tema del costo de los combustibles.Fue desde las 17:00 horas del miércoles cuando centenares de ciudadanos, y trabajadores del volante acudieron a bloquear la entrada imposibilitando la salida de Pipas cargadas de gasolina.Juan Carlos Hernández, taxista inconforme indicó que fueron ya atendidos por personal de Gobierno del Estado, quienes informaron que el tema ya fue abordado con Gobierno Federal."Dijeron que se están buscando al representante de gobernación en la entidad al cual no han encontrado y se nos hace raro, pero que seguirán en comunicación con nosotros, ya que advertimos que no nos vamos a mover", expresó.De momento se informó que no han dejado salir pipas cargadas de combustible fuera de la terminal, sólo han dejado ingresar aquellas vacías por el peligro que puedan generar al contener gases acumulados en el interior.