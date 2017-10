Lucha contra el cáncer le da lección de ayudar

MEXICALI, Baja California(GH)

Un diagnóstico de cáncer de mama avanzado fue la premisa de una lucha que la llevó a salir adelante con cicatrices de victoria en uno de sus senos, hoy en día le recuerdan que la causa continúa, pero para ayudar a más mujeres en su duelo.



Minerva enfrentó el cáncer de mama en el año 2006, cinco años de quimioterapia y la extirpación de un seno, le han dado la oportunidad de continuar con vida, ahora entregada a la causa de ayudar a quienes se en- frentan a la enfermedad.



Minerva Moreno se dedica al hogar y apoyar a las mujeres que enfrentan la lucha contra el cáncer de mama, además de acudir a los hospitales para dar palabras de aliento a quienes pasan por una crisis de vida o muerte.





UN CÁNCER DE DIEZ AÑOS



A sus 19 años de vida, a Minerva le detectaron una bolita en el seno, incluso fue sometida a una cirugía, que determinó que sólo se trataba de un poco de grasa, 20 años después, estima que eso es lo que se convirtió en cáncer.



Cada mes hacia su autoexploración y cada año se realizaba su mamografía, en una de las revisiones, a sus 39 años, detectaron una anomalía. Nunca se imaginó que sería cáncer, debido a que no tenía familiares que lo hubieran padecido, explicó que en aquel tiempo existía la idea generalizada de que se trataba de un problema hereditario.



Fue atendida por el doctor familiar, el ginecólogo, le hicieron un ultrasonido, la canalizaron con el oncólogo para realizar una biopsia, aun en ese momento, no creía que ella pudiera tener cáncer.



“Cuando me dijeron que tenía cáncer, mi esposo se quebró, y yo empecé a llorar, duré algunos días en una depresión tremenda, hasta que me di cuenta de que tenía que seguir”, recordó Minerva.



El oncólogo le dijo que tendría que quitar todo el seno, fue una etapa difícil, pero nunca se dejó vencer, aclaró que tuvo tratamiento por cinco años de quimioterapia tomada, que provoca la misma reacción que por la vena.



“En mi mente pasaban muchas cosas, la muerte, para que voy a decir que no, verdad, pero yo me preguntaba mucho ‘¿por qué a mí?’, pensaba en que mis hijos estaban muy pequeños, le decía a Dios ‘quiero vivir, quiero hacer muchas cosas’”, admitió.



Su cuerpo cambió totalmente después de la extirpación de un seno, mirarse tal cual le era muy difícil, no dormía, debilidad, pérdida del apetito, ascos y un intenso dolor son las consecuencias del tratamiento.



“Me inyectaban morfina para poder soportar el dolor, pero no se me quitaba, eran como piquetes, como si trajera chile, me estaba quemando por dentro”, describió con un semblante incómodo por el recuerdo.



Su cáncer estaba en una burbuja, rasparon los ganglios para no dejar raíces del tumor maligno, el cual se encontraba en etapa tres que iba para cuatro, puntualizó. La extirpación también es dolorosa, añadió, tenía mangueras conectadas a la zona de su seno para drenar los líquidos después de la operación, convirtiendo todo este cuadro en una etapa difícil.



“Yo les digo mis cicatrices de victoria, porque ahora lo puedo contar e inspirar a quienes están en una situación similar”, señaló Minerva con una sonrisa. Cuando el médico le dijo que tenía cáncer, le advirtió que la mente traiciona, por lo que en gran parte, la diferencia entre la vida y la muerte también tiene que ver con la voluntad de las personas.



IMPACTÓ A LA FAMILIA



En muchas ocasiones la mujer es el pilar de una familia, cuando ella se viene abajo, toda la familia entra en crisis, provocando que incluso los esposos o parejas, desistan de la relación por el peso que implica.



“El más pequeño iba a cumplir 6 años y no entendía lo que pasaba, hubo una separación, pero lo logramos superar, ya que el hombre al ver a la compañera en cama, se ve abrumado y prefiere retirarse”, comentó.



A veces el hombre huye ante este proceso, por lo que pidió que no pierdan la fe, ya que las bendiciones llegan en su momento, a los cuatro años, ella recibió la noticia de que podría ser reconstruido su seno con su propio cuerpo.



Hay mujeres que no tienen tiempo de aceptar que tienen cáncer, porque no tienen el apoyo de nadie y tienen que sacar adelante a los hijos, opinó.



“Yo sentí que estaba curada desde antes de que los médicos me lo confirmaran, porque en una oración le pedí a Dios que me curara, así que me declaré sana, y así fue”, relató con alegría.



Hace un mes le hicieron otra mamografía, los resultados dieron positivo a una bolita, sin embargo es un pequeño quiste benigno, lo cual consideró como una alegría, pues por un momento temió que se tratara de cáncer.





LA LECCIÓN ES AYUDAR



Llegó el momento en que Minerva dejó de preguntarse por qué le había pasado a ella, y cambió el cuestionamiento a ¿para qué?, fue que llegó a la conclusión de que debía ayudar a las mujeres que pasaban por una situación similar.



Prosiguió que a los tres años de tratamiento hubo algo que la motivó a apoyar a quienes salían llorando del médico luego de la fatal noticia, Minerva las recibía para decirles que ella había pasado por lo mismo y pudo salir adelante.



Desde ese tiempo comenzó la fundación Minet, la cual apoya a mujeres y familias, asesorándolas, acercándoles ayuda y transporte, además del apoyo psicológico y solidario en momentos de crisis.



“Las motivo a que luchen, no están solas, su mente debe ser positiva para vencer al cáncer, porque a veces se escuchan malos comentarios y eso da para abajo, hay que enfocarse en salir adelante”, concluyó.



