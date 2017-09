Obligarán a Estado y municipios aportar recursos a protección civil

MEXICALI, Baja California(GH)

Los ayuntamientos y gobierno estatal estarán obligados a destinar un fondo financiero para protección civil, de acuerdo a la nueva reforma de ley aprobado por el Congreso del Estado.



El dictamen presentado por el diputado Job Montoya Gaxiola incluye sanciones para las autoridades que no enteren o apliquen recursos federales cuando se suscite una contingencia natural como sismos, inundaciones, entre otros.



Faculta a los ayuntamientos a poder acceder de manera directa a fondos federales en caso de contingencias.



Una vez publicada la reforma, los gobiernos tendrán 180 días para adecuar sus reglamentos.



El legislador detalló que se continuará con reformas pero a reglamentos para incluir temas como el senderismo.



Explicó que no fue incluido en la ley porque no es de causa natural, sino originado por la sociedad, por lo que analizarán reglamentos que generen licencias, permisos, capacitaciones y responsabilidades de quienes convoquen y realicen la actividad al aire libre.