Se somete Marisol a su última operación

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Lo que podría tratarse de la última intervención quirúrgica de la pequeña Marisol Rodríguez, tras la presunta mordedura de una araña violinista, se realizará la mañana de este lunes 5 de septiembre en el Hospital General de Mexicali, Baja California.



Su joven madre, Astrid Rodríguez declaró que ésta operación consistirá en una revisión en el estomago y al parecer cierre del mismo, luego de que la menor se alimentara a través de bolsas de colostomia.



Dijo que de manera constante, llevó a su hija a revisiones médicas; su tarea más reciente fue estar enviando cada ciertos días fotos a los doctores de las áreas afectadas de la menor, para que éstos a su vez se percatarán del avance y no fuera necesario que ambas viajaran a Mexicali tan seguido.



Compartió que la cicatriz en el área del glúteo, en que recibió la mordedura se encuentra poco a poco volviendo a su estado normal.



“Me dicen los doctores que conforme mi niña vaya creciendo su piel se irá estirando y se le desaparecerá la cicatriz, de no ser así, tendré que llevarla a que le realicen una nueva reconstrucción, pero eso será en unos años más”, expresó.



Luego de que la menor fue dada de alta del Hospital General de Mexicali, su madre y abuela se abocaron a realizar varias actividades remunerativas para la recaudación de fondos, como venta de platos de comida, entre otras.



Astrid agregó que después del trago amargo que significó para ella y su familia la presunta mordedura de una araña violinista a su menor, es hora de empezar de nuevo.



“Gracias a Dios que ya todo pasó y las cosas están mejorando, uno de mis hijos ya entró al preescolar y mi mamá me estará cuidando a Marisol y a su gemelo, para yo volver a ponerme a trabajar”, dijo.