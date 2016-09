Montserrat comienza su sueño de los XV años

MEXICALI, Baja California(GH)

Montserrat superó con éxito otra etapa en su lucha contra los tumores cancerígenos en el cerebro, tras haber sido operada en el Instituto Mexicano del Seguro Social.



Tras estar en observación y recuperación, regresó a su casa a continuar la lucha contra el padecimiento que enfrenta desde los 5 años.



El pronóstico de recuperación es reservado, ya ha atravesado por siete cirugías de cerebro para extirpar los tumores que cada vez reaparecen con mayor frecuencia, en menos de un año ha atravesado por tres cirugías a cráneo abierto.



Los tumores le han provocado disminución en la motricidad del lado izquierdo del cuerpo, pero la chispa de vida en los ojos de Montse permanece intacta.



Ahora la meta y sueños de Montserrat se enfocan en una sola cosa, poder realizar su fiesta de quince años acompañada de sus amigos y familiares, sin embargo la situación familiar y la enfermedad los han dejado limitados económicamente.



-¿Cómo imaginas tus quince años?-



“Quiero que cuando entremos sea montada en un caballo café, bailar el vals con mi papá y que “El Pepón” Luis Juárez sea mi chambelán…”



“Que estén todos mis amigos y familia en la fiesta, entrando yo con un vestido rosa con plateado pero no muy ancho porque sino no voy a poder caminar”, imagina Montserrat.



Todo falta



Diana Medina, madre de Montserrat entregó la batuta a Alma Quiroz, presidente de la fundación Estar Bien para gestionar la ayuda y poder convertir el sueño en una realidad, donde el problema es el dinero.



Aunque Montse fue atendida en el IMSS, los requerimientos y cuidados al salir son costosos y corren a cargo de la familia.



¿Qué se ocupa?



Montserrat sueña con llegar cabalgando un caballo, con un vestido rosa y plateado el cual tampoco tienen.



El Chambelán, quien ya aceptó, será el jugador de béisbol Luis Juárez “El Pepón” del club Águilas de Mexicali y el resto de jugadores lo acompañarán.



Pero aún les falta el salón, Montse desea que sea en Los Moros pero el presupuesto se encuentra fuera del alcance del bolsillo de la familia.



No cuentan con pastel, la misa, comida, ni servicios, ya que el recurso se utilizó para los estudios preoperatorios para la extirpación de los tres tumores cerebrales.



Si usted puede colaborar con el sueño de Montserrat, se puede contactar directamente con Alma Quiroz al 686-1529810 o con la madre de Montse, Diana Medina al 6861676910.





Más detalles en la edición impresa…