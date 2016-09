MEXICALI, Baja California(GH)

Llega ayuda para Doña Norma, pero aun le falta lo más urgente



“Muchas gracias por ayudarme tanto, Dios los bendiga y los siga cuidando”, comentó Doña Norma al recibir ayuda de la comunidad para comer, pero sus necesidades aún son mayúsculas.



Norma Aguirre tiene alrededor de 80 años de edad, vive en su casa desde hace 30 años, sola, su esposo y tres hijos fallecieron y el único vivo no la visita porque reside en Jalisco.



Su hogar esta compuesto de un cuarto y un pequeño recibidor que utiliza de baño.



El techo esta por desprenderse, el piso enmohecido por el agua filtrada, telarañas y polvo la rodean constantemente.



El sábado hubo un desfile de personas que acudieron a ayudarla, la surtieron de latas de atún, puré de tomate, sopas de vaso, artículos de higiene personal y fruta.



Le fue obsequiado un pequeño refrigerador, una parrilla personal eléctrica, una radio portátil, y un colchón.



Los visitantes limpiaron el cuarto y el patio.



Sin embargo falta lo más urgente para Doña Norma.



“Si me pueden ayudar con un aire acondicionado, ya no aguanto el calor y con algo de ropa de segunda para poder salir a vender”, solicitó.



La humedad al interior del cuarto es sofocante, sólo cuenta con un ventilador que no refresca.



También requiere material de construcción para reparar el techo y paredes, piso y baño, ya que no cuenta con regadera, y sólo existe una letrina en el patio trasero.



Así como un plomero para reparar las fugas de agua en el lavamanos de la cocina y tubería principal.



La Dirección de Servicios Públicos Municipales reconectó el agua potable y le obsequiará hasta 300 metros cúbicos por mes.



DIF Municipal le ofreció ser transferida al albergue para adultos mayores, pero Doña Norma rechazó ser trasladada.



“Esta es mi casa, aquí debo estar por si viene mi hijo a verme”, dijo con el rostro cabizbajo.



Si usted puede ayudar a Norma, su dirección es Avenida De la Fortuna y calle Zodiaco, número 2793 en la colonia El Porvenir.