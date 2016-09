Ve frustrado sueño de adoptar bebé

información relacionada Exprésate ¿Conoces algún caso de adopción?

MEXICALI, Baja California(GH)

Lourdes Delgado intentó la adopción de un bebé, sin embargo sus deseos se vieron pasmados cuando le advirtieron que por su edad no tenía el perfil idóneo de un padre para alguno de los pequeños.



Su sentido maternal no estaba satisfecho, pues aunque tiene un hijo adulto, una hija adolescente y una pequeña de 5 años, aún le quedaba amor maternal que un pequeño en abandono seguramente necesita.



Tras ya no poder tener hijos, fue en consenso con su pareja el adoptar a un pequeño bebé, por lo que Lourdes comenzó a platicar con las trabajadoras del DIF sobre el tema en cada una de sus visitas a la estancia.



Tradicionalmente Lourdes acude para llevar donaciones a los pequeños, como muñecas, carritos, ropa y todo lo que acumule que les sea de utilidad, aun antes de tener en mente la adopción.



“Mi hija más chica ya tiene 5 años, me quedé con ganas de otro porque un niño te alegra la vida, fui a investigar pero rápido me mataron la pasión”, relató entristecida Delgado.



“Cuando llegué a las oficinas pregunté que si qué tanto porcentaje había de que yo pudiera adoptar a un bebé, rápido me dijeron que por la edad seguramente no podrían dármelo, yo tengo 42 años”, detalló.



Sin embargo, añadió que aunque es difícil cumplir con los requisitos le parece correcta la tramitología, pues no se trata de la adquisición de artículos, son niños que deben de tener un destino lo más seguro posible.



“Me considero apta para tener otro niño, tengo el ingreso y el amor que necesita, aunque como padre uno puede fallar, a veces uno trata de criarlos como cree que es la forma correcta y cuando crecen te das cuenta de algunos errores”, confesó Delgado.



Finalmente agregó que hay muchos niños abandonados en el DIF o en la calle viviendo en miseria, pero eso no significa que haya personas malas, sino que la pobreza impide el cuidado ideal de los menores







REQUISITOS



••Para los matrimonios se pide que tengan tres años de contraer nupcias como mínimo, con el fin de afianzar una estabilidad en la pareja, que tengan ingresos de 10 mil pesos mensuales como mínimo, lo que también aplica en solteros.



••Para adoptar no es necesario estar casado, ni tener casa propia, sólo acreditar bajo qué figura viven en alguna residencia, la preferencia sexual no es un impedimento, comentó que es la misma situación para personas casadas.



••El único costo que tiene la adopción es el de la evaluación psicológica y socioeconómica, la cual es determinada por el mismo examen, el máximo es de 3 mil pesos por pareja, 6 mil pesos como máximo.