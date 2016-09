Ordena Tribunal nueva sentencia contra Alcalde Electo de Tijuana

MEXICALI, Baja California(GH)

La Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) solicitó una nueva sentencia en un procedimiento sancionador contra el alcalde electo de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



El viernes por la tarde, el Tribunal Federal resolvió un juicio de revisión constitucional interpuesto por el PRI contra una decisión tomada por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc).



La resolución impugnada era un procedimiento especial sancionador interpuesto contra Gastélum Buenrostro por la aparición de propaganda en un cine en época de veda electoral.



El Tjebc calificó de inoperantes los agravios contra el Alcalde electo y su partido, situación que fue revertida por los magistrados electorales de la Sala Guadalajara.



El motivo principal fue que el Tribunal local no valoró debidamente los elementos de prueba presentados por el promovente en la denuncia.



Por ello, se ordenó emitir una nueva determinación en la que se valoren todos los elementos de prueba.



Si así se considera, se debe ordenar la realización de nuevas diligencias que permitan demostrar con plena certeza si en la fecha señalada en la queja se difundió o no el promocional que motivó la denuncia.



La nueva resolución deberá ser emitida en un plazo no mayor a diez días naturales posteriores a la notificación del fallo, señala la sentencia.