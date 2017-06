No hay detenidos por muerte de motociclistas

MEXICALI, Baja California(GH)

Debido a que no se pudo identificar por testigos al conductor de un automóvil involucrado en la muerte de dos motociclistas en pasado miércoles, la Policía Municipal no turnó a personas detenidas a la Procuraduría General de Justicia del Estado.



Un reporte de la Subprocuraduría de Zona Mexicali señala que el caso sigue bajo investigación sin detenidos, pues no se tiene identificado al conductor del auto, señalado como el responsable del accidente, de acuerdo al peritaje de tránsito elaborado por la Policía Municipal.



El accidente ocurrió el pasado miércoles alrededor de las 07:00 horas sobre la calle Heroico Colegio Militar, a la altura del fraccionamiento 27 de Septiembre, donde un automóvil se interpuso al paso de una motocicleta, donde viajaban las dos víctimas, hoy fallecidas.



Los cuerpos de Francisco Javier Rangel Hernández, de 24 años de edad y de Armando Peralta Rangel, de 22 años, fueron entregados el fin de semana a sus familiares, luego de concluidas las diligencias de la investigación.



Aunque inicialmente se reportó la detención de un hombre identificado como Ricardo “N”, la PGJE no recibió a ningún detenido, según se confirmó en la Subprocuraduría de Zona, pues no se pudo determinar si era él el conductor del auto.